Две ночи подряд можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года

Две ночи подряд можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года

2025-10-05T18:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Две ночи подряд, 6 и 7 октября, можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года – первое осеннее суперлуние, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно, объяснили в Лаборатории.Точный момент полнолуния приходится на 7 октября на 06:47 по московскому времени. Это значит, что как минимум для центральной части страны ночи с 6 на 7 и с 7 на 8 октября будут примерно одинаково благоприятными для наблюдения с точки зрения освещенности Луны – если в одну из ночей вмешается погода, будет второй шанс увидеть одну из самых красивых лун года, рассказали специалисты.Сезон суперлуний продолжается обычно 3-4 полнолуния подряд. Еще большей яркости Луна достигнет 5 ноября и 4 декабря, хотя речь и идет о разнице всего в 2-3%, а последнее формальное суперлуние состоится 3 января, рассказали в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

