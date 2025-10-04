Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251004/v-evpatorii-uskoryat-stroitelstvo-detsada-da-280-mest-1149958884.html
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест - РИА Новости Крым, 04.10.2025
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест
Строительство детского сада на 280 мест в Евпатории, который ведется в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера, требует ускорения. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T12:29
2025-10-04T12:29
строительство
детский сад
евпатория
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149958768_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_34c2d0206ffcb1a92eb48674988565aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Строительство детского сада на 280 мест в Евпатории, который ведется в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера, требует ускорения. Об этом написал в своем ТГ-канале председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк."Объект уже готов наполовину. На площадке задействовано всего 110 специалистов, что недостаточно для соблюдения графика. Необходимо дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели", - говорится в сообщении.По словам Гоцанюка, на сегодняшний день ведутся работы по благоустройству, устройству плиты под котельную, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, отделке помещений и фасадным решениям. "Поставлена задача – в кратчайшие сроки навести порядок в исполнительской документации, усилить контроль на всех участках и обеспечить своевременное устранение выявленных недочетов", - подчеркнул Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250825/uchebnyy-god-v-krymu-chto-novogo-zhdat-v-detsadakh-shkolakh-i-vuzakh-1148970811.html
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149958768_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_762d970b65f495411b612a8a36669fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
строительство, детский сад, евпатория, юрий гоцанюк, крым, новости крыма
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест

В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест - Гоцанюк

12:29 04.10.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство детского сада на 280 мест в Евпатории
Строительство детского сада на 280 мест в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Строительство детского сада на 280 мест в Евпатории, который ведется в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера, требует ускорения. Об этом написал в своем ТГ-канале председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Объект уже готов наполовину. На площадке задействовано всего 110 специалистов, что недостаточно для соблюдения графика. Необходимо дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели", - говорится в сообщении.
По словам Гоцанюка, на сегодняшний день ведутся работы по благоустройству, устройству плиты под котельную, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, отделке помещений и фасадным решениям.
"Поставлена задача – в кратчайшие сроки навести порядок в исполнительской документации, усилить контроль на всех участках и обеспечить своевременное устранение выявленных недочетов", - подчеркнул Гоцанюк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Образование в Крыму
25 августа, 15:21
Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
 
СтроительствоДетский садЕвпаторияЮрий ГоцанюкКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
12:29В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест
12:10Движение пассажирских катеров и паромов в Севастополе снова перекрыто
11:48На Камчатке трое туристов сорвались с вулкана и получили тяжелые травмы
11:22Рейд в Севастополе снова открыли
10:41В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ
10:19Рекордная магнитная буря завершилась
09:44Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за утро
09:37Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре
09:27Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств
09:15Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи
08:53Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться
08:22Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск
07:37Рейд в Севастополе снова открыт
07:26117 дронов ВСУ сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
07:15В Севастополе закрыли рейд
07:02В Крыму снижаются запасы воды
00:01Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
22:47Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день
Лента новостейМолния