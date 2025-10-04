https://crimea.ria.ru/20251004/v-evpatorii-uskoryat-stroitelstvo-detsada-da-280-mest-1149958884.html

В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест

В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест - РИА Новости Крым, 04.10.2025

В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест

Строительство детского сада на 280 мест в Евпатории, который ведется в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера, требует ускорения. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T12:29

2025-10-04T12:29

2025-10-04T12:29

строительство

детский сад

евпатория

юрий гоцанюк

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149958768_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_34c2d0206ffcb1a92eb48674988565aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Строительство детского сада на 280 мест в Евпатории, который ведется в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера, требует ускорения. Об этом написал в своем ТГ-канале председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк."Объект уже готов наполовину. На площадке задействовано всего 110 специалистов, что недостаточно для соблюдения графика. Необходимо дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели", - говорится в сообщении.По словам Гоцанюка, на сегодняшний день ведутся работы по благоустройству, устройству плиты под котельную, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, отделке помещений и фасадным решениям. "Поставлена задача – в кратчайшие сроки навести порядок в исполнительской документации, усилить контроль на всех участках и обеспечить своевременное устранение выявленных недочетов", - подчеркнул Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250825/uchebnyy-god-v-krymu-chto-novogo-zhdat-v-detsadakh-shkolakh-i-vuzakh-1148970811.html

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, детский сад, евпатория, юрий гоцанюк, крым, новости крыма