https://crimea.ria.ru/20251004/v-evpatorii-uskoryat-stroitelstvo-detsada-da-280-mest-1149958884.html
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест - РИА Новости Крым, 04.10.2025
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест
Строительство детского сада на 280 мест в Евпатории, который ведется в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера, требует ускорения. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T12:29
2025-10-04T12:29
2025-10-04T12:29
строительство
детский сад
евпатория
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149958768_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_34c2d0206ffcb1a92eb48674988565aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Строительство детского сада на 280 мест в Евпатории, который ведется в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера, требует ускорения. Об этом написал в своем ТГ-канале председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк."Объект уже готов наполовину. На площадке задействовано всего 110 специалистов, что недостаточно для соблюдения графика. Необходимо дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели", - говорится в сообщении.По словам Гоцанюка, на сегодняшний день ведутся работы по благоустройству, устройству плиты под котельную, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, отделке помещений и фасадным решениям. "Поставлена задача – в кратчайшие сроки навести порядок в исполнительской документации, усилить контроль на всех участках и обеспечить своевременное устранение выявленных недочетов", - подчеркнул Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250825/uchebnyy-god-v-krymu-chto-novogo-zhdat-v-detsadakh-shkolakh-i-vuzakh-1148970811.html
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149958768_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_762d970b65f495411b612a8a36669fdf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, детский сад, евпатория, юрий гоцанюк, крым, новости крыма
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест
В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест - Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Строительство детского сада на 280 мест в Евпатории, который ведется в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера, требует ускорения. Об этом написал в своем ТГ-канале председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Объект уже готов наполовину. На площадке задействовано всего 110 специалистов, что недостаточно для соблюдения графика. Необходимо дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели", - говорится в сообщении.
По словам Гоцанюка, на сегодняшний день ведутся работы по благоустройству, устройству плиты под котельную, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, отделке помещений и фасадным решениям.
"Поставлена задача – в кратчайшие сроки навести порядок в исполнительской документации, усилить контроль на всех участках и обеспечить своевременное устранение выявленных недочетов", - подчеркнул Гоцанюк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.