Рейтинг@Mail.ru
Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251004/est-pogibshiy-chto-izvestno-o-sorvavshikhsya-s-vulkana-na-kamchatke-turistakh-1149963473.html
Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах
Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах
Один из троих туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, погиб. Еще один в тяжелом состоянии, третий не пострадал – девушку... РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T16:09
2025-10-04T16:02
камчатка
происшествия
вулкан
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149963357_0:247:572:569_1920x0_80_0_0_00e63acb9fccd2b26598538edd08f0b2.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Один из троих туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, погиб. Еще один в тяжелом состоянии, третий не пострадал – девушку спускают с высоты спасатели. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Утром в субботу министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан. Пострадавшая группа не была зарегистрирована. Маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.С тяжелораненой туристкой продолжают находиться четверо спасателей, ей оказывается помощь. Еще два сотрудника МЧС продолжили поиски третьей участницы восхождения и нашли ее выше по склону. По информации спасателей, девушка не пострадала.Ранее для усиления группировки из Петропавловска-Камчатского к месту происшествия выдвинулись дополнительные поисково-спасательные отряды и волонтеры, всего в спасательной операции задействовали свыше 40 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
камчатка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149963357_0:193:572:622_1920x0_80_0_0_8acb72f65bfaa28172ea411e4266a2bd.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатка, происшествия, вулкан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, видео
Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах

На Камчатке при падении с вулкана погиб один из трех туристов

16:09 04.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Один из троих туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, погиб. Еще один в тяжелом состоянии, третий не пострадал – девушку спускают с высоты спасатели. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.
Утром в субботу министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан. Пострадавшая группа не была зарегистрирована. Маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.

"Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии", – сообщили в Telegram-канале главка ведомства.

С тяжелораненой туристкой продолжают находиться четверо спасателей, ей оказывается помощь. Еще два сотрудника МЧС продолжили поиски третьей участницы восхождения и нашли ее выше по склону. По информации спасателей, девушка не пострадала.
"Начали ее спуск на высоту 1500 метров, где находятся медики Центра медицины катастроф. Спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона", – рассказали в краевом главке МЧС России.
Ранее для усиления группировки из Петропавловска-Камчатского к месту происшествия выдвинулись дополнительные поисково-спасательные отряды и волонтеры, всего в спасательной операции задействовали свыше 40 человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КамчаткаПроисшествияВулканМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию"
17:59Сорвавшаяся с вулкана на Камчатке женщина скончалась
17:46ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области
17:30Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо
17:07У Крымского моста сейчас вытянулись двухчасовые очереди
16:47В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма
16:24В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
16:09Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах
15:50В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко
15:34Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ
15:17Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу
15:14Крымский мост – обстановка после возобновления движения
14:56Еще 1,5 тысячи потерь армии Киева - итоги наступления ВС РФ за сутки
14:43Движение по Крымскому мосту открыто
14:28Крымский мост перекрыли
14:09Ирина Слуцкая: чем полезна северная ходьба и как ее развивают в Крыму
13:53В Крыму назвали главную идею России
13:45Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе
13:06Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
12:52Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
Лента новостейМолния