Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах

Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах

Один из троих туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, погиб. Еще один в тяжелом состоянии, третий не пострадал – девушку... РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T16:09

2025-10-04T16:09

2025-10-04T16:02

камчатка

происшествия

вулкан

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Один из троих туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, погиб. Еще один в тяжелом состоянии, третий не пострадал – девушку спускают с высоты спасатели. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Утром в субботу министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан. Пострадавшая группа не была зарегистрирована. Маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.С тяжелораненой туристкой продолжают находиться четверо спасателей, ей оказывается помощь. Еще два сотрудника МЧС продолжили поиски третьей участницы восхождения и нашли ее выше по склону. По информации спасателей, девушка не пострадала.Ранее для усиления группировки из Петропавловска-Камчатского к месту происшествия выдвинулись дополнительные поисково-спасательные отряды и волонтеры, всего в спасательной операции задействовали свыше 40 человек.

камчатка

2025

