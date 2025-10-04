https://crimea.ria.ru/20251004/est-pogibshiy-chto-izvestno-o-sorvavshikhsya-s-vulkana-na-kamchatke-turistakh-1149963473.html
Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах
2025-10-04T16:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Один из троих туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, погиб. Еще один в тяжелом состоянии, третий не пострадал – девушку спускают с высоты спасатели. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Утром в субботу министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан. Пострадавшая группа не была зарегистрирована. Маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.С тяжелораненой туристкой продолжают находиться четверо спасателей, ей оказывается помощь. Еще два сотрудника МЧС продолжили поиски третьей участницы восхождения и нашли ее выше по склону. По информации спасателей, девушка не пострадала.Ранее для усиления группировки из Петропавловска-Камчатского к месту происшествия выдвинулись дополнительные поисково-спасательные отряды и волонтеры, всего в спасательной операции задействовали свыше 40 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Один из троих туристов, сорвавшихся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, погиб. Еще один в тяжелом состоянии, третий не пострадал – девушку спускают с высоты спасатели. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.
Утром в субботу министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил
, что трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан. Пострадавшая группа не была зарегистрирована. Маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.
"Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии", – сообщили в Telegram-канале главка ведомства.
С тяжелораненой туристкой продолжают находиться четверо спасателей, ей оказывается помощь. Еще два сотрудника МЧС продолжили поиски третьей участницы восхождения и нашли ее выше по склону. По информации спасателей, девушка не пострадала.
"Начали ее спуск на высоту 1500 метров, где находятся медики Центра медицины катастроф. Спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона", – рассказали в краевом главке МЧС России.
Ранее для усиления группировки из Петропавловска-Камчатского к месту происшествия выдвинулись дополнительные поисково-спасательные отряды и волонтеры, всего в спасательной операции задействовали свыше 40 человек.
