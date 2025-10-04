https://crimea.ria.ru/20251004/na-kamchatke-troe-turistov-sorvalis-s-vulkana-i-poluchili-tyazhelye-travmy-1149958456.html
На Камчатке трое туристов сорвались с вулкана и получили тяжелые травмы
На Камчатке трое туристов сорвались с вулкана и получили тяжелые травмы - РИА Новости Крым, 04.10.2025
На Камчатке трое туристов сорвались с вулкана и получили тяжелые травмы
Трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным... РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T11:48
2025-10-04T11:48
2025-10-04T11:48
камчатка
вулкан
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111844/40/1118444032_0:120:3153:1894_1920x0_80_0_0_4f3c67e9734cdf81a4ce381f269bda13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.По его словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (7.55 мск). На место направлены специалисты для эвакуации пострадавших, будет задействован вертолет.Лебедев подчеркнул, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года."Группа, разумеется, не была зарегистрирована. Такие "герои" не регистрируются никогда", — отметил он.Министр призвал туристов к соблюдению правил безопасности."Жаль, что никто в толк брать не хочет: идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему шастать", — заключил Сергей Лебедев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
камчатка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111844/40/1118444032_233:0:2920:2015_1920x0_80_0_0_ec2e265c4d04cb02dc5e87bc1a966e6c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, вулкан, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
На Камчатке трое туристов сорвались с вулкана и получили тяжелые травмы
На Камчатке трое туристов сорвались с вулкана - на помощь вылетел вертолет
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Три человека сорвались, в результате чего получили серьезные травмы рук… Самостоятельно спуститься не могут", — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.
По его словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (7.55 мск). На место направлены специалисты для эвакуации пострадавших, будет задействован вертолет.
Лебедев подчеркнул, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.
"Группа, разумеется, не была зарегистрирована. Такие "герои" не регистрируются никогда", — отметил он.
Министр призвал туристов к соблюдению правил безопасности.
"Жаль, что никто в толк брать не хочет: идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему шастать", — заключил Сергей Лебедев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.