На Камчатке трое туристов сорвались с вулкана и получили тяжелые травмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.По его словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (7.55 мск). На место направлены специалисты для эвакуации пострадавших, будет задействован вертолет.Лебедев подчеркнул, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года."Группа, разумеется, не была зарегистрирована. Такие "герои" не регистрируются никогда", — отметил он.Министр призвал туристов к соблюдению правил безопасности."Жаль, что никто в толк брать не хочет: идешь в поход — регистрируйся. Закрыли маршрут — нечего по нему шастать", — заключил Сергей Лебедев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

