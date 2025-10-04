Рейтинг@Mail.ru
Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251004/dozhdi-i-veter-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1149940536.html
Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу
Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ночью ожидается туман, днем местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-04T00:01
2025-10-03T19:35
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142025806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4021e6ff2cdd8fe8abc6ded9ff2ee1c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью ожидается туман, днем местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.На побережье прольются грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...16, днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, крымский гидрометцентр, новости крыма
Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу пройдут дожди с грозами

00:01 04.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью ожидается туман, днем местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +18…23, в горах +15…17", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.
На побережье прольются грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...16, днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
