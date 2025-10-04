Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу

"Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +18…23, в горах +15…17", - уточнили синоптики.

На побережье прольются грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...16, днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов.