Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ночью ожидается туман, днем местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью ожидается туман, днем местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +18…23, в горах +15…17", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.
На побережье прольются грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...16, днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов.
