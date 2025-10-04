Рейтинг@Mail.ru
Девочка подозревается в жестоком убийстве собственных матери и брата - РИА Новости Крым, 04.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251004/devochka-podozrevaetsya-v-zhestokom-ubiystve-sobstvennykh-materi-i-brata-1149965867.html
Девочка подозревается в жестоком убийстве собственных матери и брата
Девочка подозревается в жестоком убийстве собственных матери и брата - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Девочка подозревается в жестоком убийстве собственных матери и брата
В Якутске по подозрению в убийстве женщины и ее 11-летнего сына задержаны две несовершеннолетние девочки. Одна из подозреваемых в жестокой расправе - дочь... РИА Новости Крым, 04.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Якутске по подозрению в убийстве женщины и ее 11-летнего сына задержаны две несовершеннолетние девочки. Одна из подозреваемых в жестокой расправе - дочь убитой. Об этом сообщили в Следкоме России.Отмечается, что трагедия произошла накануне. Тела 40-летней женщины и 11-летнего мальчика были обнаружены в квартире по месту их жительства в городе Якутск.В настоящее время следователи устанавливают мотивы совершенного преступления и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в суд будет внесено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Девочка подозревается в жестоком убийстве собственных матери и брата

18:57 04.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Якутске по подозрению в убийстве женщины и ее 11-летнего сына задержаны две несовершеннолетние девочки. Одна из подозреваемых в жестокой расправе - дочь убитой. Об этом сообщили в Следкоме России.
Отмечается, что трагедия произошла накануне. Тела 40-летней женщины и 11-летнего мальчика были обнаружены в квартире по месту их жительства в городе Якутск.

"4 октября 2025 года по подозрению в совершении указанного преступления задержаны дочь убитой и ее подруга", - сказано в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают мотивы совершенного преступления и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в суд будет внесено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
