https://crimea.ria.ru/20251003/psb-zapustil-v-krymu-novyy-vklad-bogatyrskaya-stavka-1149950780.html
ПСБ запустил в Крыму новый вклад "Богатырская ставка"
ПСБ запустил в Крыму новый вклад "Богатырская ставка" - РИА Новости Крым, 03.10.2025
ПСБ запустил в Крыму новый вклад "Богатырская ставка"
ПАО "Банк ПСБ" предложил новым клиентам вклад "Богатырская ставка" с доходностью 33%* годовых, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T17:26
2025-10-03T17:26
2025-10-03T17:26
промсвязьбанк (псб)
банковские вклады
банк
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149950583_40:0:1178:640_1920x0_80_0_0_96e2468a92fed4bd8697b555c80d375a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. ПАО "Банк ПСБ" предложил новым клиентам вклад "Богатырская ставка" с доходностью 33%* годовых, сообщает пресс-служба банка.Депозит можно открыть на сумму 50 тысяч рублей сроком на 3 или 6 месяцев до 19 октября 2025 года включительно. Доход выплачивается ежемесячно на счет клиента. Предложение действует для клиентов, которые за последние полгода не хранили средства на накопительных счетах в ПСБ и не имели действующих и закрытых вкладов и накопительных счетов в банке.Вклад "Богатырская ставка" можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.*Ставка 33% годовых по вкладу "Богатырская ставка" действует для суммы 50 тысяч рублей на срок 91, 181 дней для новых вкладчиков, не имевших в банке действующих срочных вкладов и (или) накопительных счетов (в том числе с нулевыми остатками) в течение 180 дней, предшествующих дате открытия вклада "Богатырская ставка" (за исключением даты открытия вклада "Богатырская ставка" и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада "Богатырская ставка"), а также срочных вкладов и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада "Богатырская ставка" и в течение 180 дней, предшествующих дате открытия вклада "Богатырская ставка". Выплата процентов ежемесячно на иной счет клиента, открытый в банке. Минимальная гарантированная ставка — 33% годовых. Сроки акции: 22.09.2025 – 19.10.2025 год. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 03.10.2025.Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTSxyNtzp1
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149950583_427:0:1280:640_1920x0_80_0_0_48aaa1cb082fa1bcbfe0af30108bd7e8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк (псб), банковские вклады, банк, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. ПАО "Банк ПСБ" предложил новым клиентам вклад "Богатырская ставка" с доходностью 33%* годовых, сообщает пресс-служба банка.
Депозит можно открыть на сумму 50 тысяч рублей сроком на 3 или 6 месяцев до 19 октября 2025 года включительно. Доход выплачивается ежемесячно на счет клиента. Предложение действует для клиентов, которые за последние полгода не хранили средства на накопительных счетах в ПСБ и не имели действующих и закрытых вкладов и накопительных счетов в банке.
"Депозит — это инструмент, который защищает от инфляции и позволяет получить дополнительный доход. Сберегательные продукты ПСБ пользуются стабильно высоким спросом у крымчан, и мы со своей стороны рады предложить нашим клиентам новый вклад <…>. Он будет особенно привлекателен для формирования начальных накоплений", — отметила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова, ее слова приводит пресс-служба.
Вклад "Богатырская ставка" можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.
*Ставка 33% годовых по вкладу "Богатырская ставка" действует для суммы 50 тысяч рублей на срок 91, 181 дней для новых вкладчиков, не имевших в банке действующих срочных вкладов и (или) накопительных счетов (в том числе с нулевыми остатками) в течение 180 дней, предшествующих дате открытия вклада "Богатырская ставка" (за исключением даты открытия вклада "Богатырская ставка" и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада "Богатырская ставка"), а также срочных вкладов и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада "Богатырская ставка" и в течение 180 дней, предшествующих дате открытия вклада "Богатырская ставка". Выплата процентов ежемесячно на иной счет клиента, открытый в банке. Минимальная гарантированная ставка — 33% годовых.
Сроки акции: 22.09.2025 – 19.10.2025 год. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
Подробная информация — на psbank.ru
, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 03.10.2025.
Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTSxyNtzp1