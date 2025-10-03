Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Каждый профессиональный журналист должен уметь придумывать яркие и кликабельные заголовки. Но это только часть дела. Чтобы быть привлечь читателя, нужно еще владеть литературными приемами, уметь логично, а главное интересно, рассказывать истории. Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора Института медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев и директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко рассказали будущим крымским журналистам, как объединить мастерство писателя и журналиста для создания интересного читателю контента. Мастер-класс состоялся на площадке пресс-центре РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro.
Главная формула броского заголовка
Журналист – это прежде всего увлеченный человек, у которого горят глаза и которому интересно рассказывать истории, уверен Олег Дмитриев. Важно, чтобы самому журналисту было интересно, тогда гореть глаза будут и у его читателя.
"В каждом событии нужно видеть историю. А если есть история, то ее нужно уметь рассказать. Тогда получится интересный текст, с фактами и деталями. И получится заголовок – знак, который мы подаем читателю, чтобы ему было интересно, нескучно, и чтобы он тоже это прочитал", – рассказал медиаэксперт.
Прежде чем написать заголовок, журналист должен спросить себя – запомнит его читатель или нет? Оптимальная формула создания заголовка взята из возрастной психологии, так как читатель удерживает в памяти только 7+/-2 единицы информации. Заголовок должен быть ярким, легким для восприятия и запоминающимся. Для наглядности Дмитриев предложил будущим журналистам вспомнить, как всего лишь одно предложение из семи слов "каждый охотник знает, где сидит фазан" ярко и легко раскрывает порядок цветов радуги.
Дмитриев обратил внимание, что создать хороший заголовок помогут ассоциации. Также пригодятся аллитерации – повторы одинаковых или похожих по звучанию согласных звуков в близко расположенных словах. Важно, чтобы заголовок совпадал с главной мыслью. А при его формировании лучше избегать связки абстрактного существительного и глагола, оценочных прилагательных и обобщений.
Для подзаголовков хорошо использовать символьные и номинативные фразы. Также важно написать грамотный лид. Главное его назначение – заставить читателя прочитать текст до конца. В лиде нужно избегать повторения заголовка, абстрактных слов и выражений и всегда стараться искать яркие моменты, которые вызовут у читателя интерес, подчеркнул специалист.
Писательские приемы для хорошего репортера
Помимо создания привлекательных заголовков, журналисту важно уметь пользоваться литературными приемами, убежден Александр Мащенко.
"Журналисту важно и нужно уметь хорошо, ярко писать, как писатель. Потому что это способ заставить обратить внимание на свои тексты, выделиться в хорошем смысле этого слова среди своих собратьев по ремеслу. Если вы не научитесь этому, вам сложно будет стать заметным, ярким и интересным журналистом", - обратился он к студентам.
Эксперт констатировал, что уже сейчас информационные сообщения можно генерировать с помощью искусственного интеллекта, и эта сфера будет дальше стремительно развиваться. Но там, где журналист еще может соперничать с ИИ – это сфера, связанная с творческими решениями, уникальными ходами, приемами и аналогиями.
Мащенко пообещал добиться введения в курс обучения в Институте медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна такого предмета как литературное творчество. Нужно, чтобы студенты могли написать хотя бы рассказ. Тогда им проще будет превращать свои журналистские произведения в яркие и интересные аудитории рассказы.
"Использовать писательские приемы может и должен хороший репортер. И нужны истории. Если нет истории – нет и хорошего журналистского материала. Нужны герои, потому что журналистика, как и литература, имеет дело с героями. Если в материале вообще нет людей или эти люди ничем не интересны и ничем не запоминаются, чаще всего это плохой материал", - уверен специалист.
Нужно уметь описывать, а еще лучше изображать события так, чтобы они были зримыми. Журналисту необходимо не только знать о таких литературных приемах как эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория, парафраз, оксюморон и других, но и уметь их применять. Это как в спорте: есть приемы, без овладения которыми не получится хороший спортсмен, писатель или журналист, подчеркнул Мащенко.
