Рейтинг@Mail.ru
Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/chitatelyu-nuzhno-rasskazyvat-istorii-master-klass-dlya-buduschikh-zhurnalistov-1149944796.html
Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов
Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов
Каждый профессиональный журналист должен уметь придумывать яркие и кликабельные заголовки. Но это только часть дела. Чтобы быть привлечь читателя, нужно еще... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T15:59
2025-10-03T15:59
sputnikpro
олег дмитриев
александр мащенко
сми
журналистика
международная медиагруппа "россия сегодня"
общество
риа новости
высшая школа экономики (вшэ)
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149945307_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_a00376a60898dfe662c50dbcdb79f5c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Каждый профессиональный журналист должен уметь придумывать яркие и кликабельные заголовки. Но это только часть дела. Чтобы быть привлечь читателя, нужно еще владеть литературными приемами, уметь логично, а главное интересно, рассказывать истории. Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора Института медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев и директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко рассказали будущим крымским журналистам, как объединить мастерство писателя и журналиста для создания интересного читателю контента. Мастер-класс состоялся на площадке пресс-центре РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro. Главная формула броского заголовкаЖурналист – это прежде всего увлеченный человек, у которого горят глаза и которому интересно рассказывать истории, уверен Олег Дмитриев. Важно, чтобы самому журналисту было интересно, тогда гореть глаза будут и у его читателя.Прежде чем написать заголовок, журналист должен спросить себя – запомнит его читатель или нет? Оптимальная формула создания заголовка взята из возрастной психологии, так как читатель удерживает в памяти только 7+/-2 единицы информации. Заголовок должен быть ярким, легким для восприятия и запоминающимся. Для наглядности Дмитриев предложил будущим журналистам вспомнить, как всего лишь одно предложение из семи слов "каждый охотник знает, где сидит фазан" ярко и легко раскрывает порядок цветов радуги.Дмитриев обратил внимание, что создать хороший заголовок помогут ассоциации. Также пригодятся аллитерации – повторы одинаковых или похожих по звучанию согласных звуков в близко расположенных словах. Важно, чтобы заголовок совпадал с главной мыслью. А при его формировании лучше избегать связки абстрактного существительного и глагола, оценочных прилагательных и обобщений.Для подзаголовков хорошо использовать символьные и номинативные фразы. Также важно написать грамотный лид. Главное его назначение – заставить читателя прочитать текст до конца. В лиде нужно избегать повторения заголовка, абстрактных слов и выражений и всегда стараться искать яркие моменты, которые вызовут у читателя интерес, подчеркнул специалист.Писательские приемы для хорошего репортераПомимо создания привлекательных заголовков, журналисту важно уметь пользоваться литературными приемами, убежден Александр Мащенко.Эксперт констатировал, что уже сейчас информационные сообщения можно генерировать с помощью искусственного интеллекта, и эта сфера будет дальше стремительно развиваться. Но там, где журналист еще может соперничать с ИИ – это сфера, связанная с творческими решениями, уникальными ходами, приемами и аналогиями.Мащенко пообещал добиться введения в курс обучения в Институте медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна такого предмета как литературное творчество. Нужно, чтобы студенты могли написать хотя бы рассказ. Тогда им проще будет превращать свои журналистские произведения в яркие и интересные аудитории рассказы.Нужно уметь описывать, а еще лучше изображать события так, чтобы они были зримыми. Журналисту необходимо не только знать о таких литературных приемах как эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория, парафраз, оксюморон и других, но и уметь их применять. Это как в спорте: есть приемы, без овладения которыми не получится хороший спортсмен, писатель или журналист, подчеркнул Мащенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240520/na-master-klasse-sputnikpro-ekspert-obyasnil-dvoystvennost-neyrosetey-1137427104.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149945307_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_3c61fcf6ead8effdc55ea3ad0a6e51de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sputnikpro, олег дмитриев, александр мащенко, сми, журналистика, международная медиагруппа "россия сегодня", общество, риа новости, высшая школа экономики (вшэ), видео
Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов

В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей

15:59 03.10.2025
 
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Каждый профессиональный журналист должен уметь придумывать яркие и кликабельные заголовки. Но это только часть дела. Чтобы быть привлечь читателя, нужно еще владеть литературными приемами, уметь логично, а главное интересно, рассказывать истории. Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора Института медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев и директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко рассказали будущим крымским журналистам, как объединить мастерство писателя и журналиста для создания интересного читателю контента. Мастер-класс состоялся на площадке пресс-центре РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro.

Главная формула броского заголовка

Журналист – это прежде всего увлеченный человек, у которого горят глаза и которому интересно рассказывать истории, уверен Олег Дмитриев. Важно, чтобы самому журналисту было интересно, тогда гореть глаза будут и у его читателя.
"В каждом событии нужно видеть историю. А если есть история, то ее нужно уметь рассказать. Тогда получится интересный текст, с фактами и деталями. И получится заголовок – знак, который мы подаем читателю, чтобы ему было интересно, нескучно, и чтобы он тоже это прочитал", – рассказал медиаэксперт.
Прежде чем написать заголовок, журналист должен спросить себя – запомнит его читатель или нет? Оптимальная формула создания заголовка взята из возрастной психологии, так как читатель удерживает в памяти только 7+/-2 единицы информации. Заголовок должен быть ярким, легким для восприятия и запоминающимся. Для наглядности Дмитриев предложил будущим журналистам вспомнить, как всего лишь одно предложение из семи слов "каждый охотник знает, где сидит фазан" ярко и легко раскрывает порядок цветов радуги.
Дмитриев обратил внимание, что создать хороший заголовок помогут ассоциации. Также пригодятся аллитерации – повторы одинаковых или похожих по звучанию согласных звуков в близко расположенных словах. Важно, чтобы заголовок совпадал с главной мыслью. А при его формировании лучше избегать связки абстрактного существительного и глагола, оценочных прилагательных и обобщений.
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
1 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
2 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
3 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
4 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
5 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
6 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
7 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
8 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
9 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
10 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
11 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
1 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
2 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
3 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
4 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
5 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
6 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
7 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
8 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
9 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
10 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
11 из 11
В Крыму на SputnikPro будущим журналистам рассказали о приемах для привлечения читателей
© РИА Новости Крым
Для подзаголовков хорошо использовать символьные и номинативные фразы. Также важно написать грамотный лид. Главное его назначение – заставить читателя прочитать текст до конца. В лиде нужно избегать повторения заголовка, абстрактных слов и выражений и всегда стараться искать яркие моменты, которые вызовут у читателя интерес, подчеркнул специалист.

Писательские приемы для хорошего репортера

Помимо создания привлекательных заголовков, журналисту важно уметь пользоваться литературными приемами, убежден Александр Мащенко.
"Журналисту важно и нужно уметь хорошо, ярко писать, как писатель. Потому что это способ заставить обратить внимание на свои тексты, выделиться в хорошем смысле этого слова среди своих собратьев по ремеслу. Если вы не научитесь этому, вам сложно будет стать заметным, ярким и интересным журналистом", - обратился он к студентам.
Эксперт констатировал, что уже сейчас информационные сообщения можно генерировать с помощью искусственного интеллекта, и эта сфера будет дальше стремительно развиваться. Но там, где журналист еще может соперничать с ИИ – это сфера, связанная с творческими решениями, уникальными ходами, приемами и аналогиями.
Мащенко пообещал добиться введения в курс обучения в Институте медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна такого предмета как литературное творчество. Нужно, чтобы студенты могли написать хотя бы рассказ. Тогда им проще будет превращать свои журналистские произведения в яркие и интересные аудитории рассказы.
"Использовать писательские приемы может и должен хороший репортер. И нужны истории. Если нет истории – нет и хорошего журналистского материала. Нужны герои, потому что журналистика, как и литература, имеет дело с героями. Если в материале вообще нет людей или эти люди ничем не интересны и ничем не запоминаются, чаще всего это плохой материал", - уверен специалист.
Нужно уметь описывать, а еще лучше изображать события так, чтобы они были зримыми. Журналисту необходимо не только знать о таких литературных приемах как эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория, парафраз, оксюморон и других, но и уметь их применять. Это как в спорте: есть приемы, без овладения которыми не получится хороший спортсмен, писатель или журналист, подчеркнул Мащенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Хакерская атака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая 2024, 16:16
На мастер-классе SputnikPro эксперт объяснил двойственность нейросетей
 
SputnikProОлег ДмитриевАлександр МащенкоСМИЖурналистикаМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"ОбществоРИА НовостиВысшая школа экономики (ВШЭ)Видео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне
16:15В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка
16:07Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
15:59Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов
15:41Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна
15:28В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
15:17Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
15:04Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно
14:54Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
14:33Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю
14:07С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области
13:39Берег Черного моря повторно очистили от мазута
13:21Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
13:13Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
12:56В Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротам
12:39ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
12:31С учетом мнения людей: в Феодосии благоустроят набережную
12:15ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей
11:54В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции
11:32В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор
Лента новостейМолния