https://crimea.ria.ru/20251003/chitatelyu-nuzhno-rasskazyvat-istorii-master-klass-dlya-buduschikh-zhurnalistov-1149944796.html

Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов

Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов

Каждый профессиональный журналист должен уметь придумывать яркие и кликабельные заголовки. Но это только часть дела. Чтобы быть привлечь читателя, нужно еще... РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T15:59

2025-10-03T15:59

2025-10-03T15:59

sputnikpro

олег дмитриев

александр мащенко

сми

журналистика

международная медиагруппа "россия сегодня"

общество

риа новости

высшая школа экономики (вшэ)

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149945307_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_a00376a60898dfe662c50dbcdb79f5c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Каждый профессиональный журналист должен уметь придумывать яркие и кликабельные заголовки. Но это только часть дела. Чтобы быть привлечь читателя, нужно еще владеть литературными приемами, уметь логично, а главное интересно, рассказывать истории. Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора Института медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев и директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко рассказали будущим крымским журналистам, как объединить мастерство писателя и журналиста для создания интересного читателю контента. Мастер-класс состоялся на площадке пресс-центре РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro. Главная формула броского заголовкаЖурналист – это прежде всего увлеченный человек, у которого горят глаза и которому интересно рассказывать истории, уверен Олег Дмитриев. Важно, чтобы самому журналисту было интересно, тогда гореть глаза будут и у его читателя.Прежде чем написать заголовок, журналист должен спросить себя – запомнит его читатель или нет? Оптимальная формула создания заголовка взята из возрастной психологии, так как читатель удерживает в памяти только 7+/-2 единицы информации. Заголовок должен быть ярким, легким для восприятия и запоминающимся. Для наглядности Дмитриев предложил будущим журналистам вспомнить, как всего лишь одно предложение из семи слов "каждый охотник знает, где сидит фазан" ярко и легко раскрывает порядок цветов радуги.Дмитриев обратил внимание, что создать хороший заголовок помогут ассоциации. Также пригодятся аллитерации – повторы одинаковых или похожих по звучанию согласных звуков в близко расположенных словах. Важно, чтобы заголовок совпадал с главной мыслью. А при его формировании лучше избегать связки абстрактного существительного и глагола, оценочных прилагательных и обобщений.Для подзаголовков хорошо использовать символьные и номинативные фразы. Также важно написать грамотный лид. Главное его назначение – заставить читателя прочитать текст до конца. В лиде нужно избегать повторения заголовка, абстрактных слов и выражений и всегда стараться искать яркие моменты, которые вызовут у читателя интерес, подчеркнул специалист.Писательские приемы для хорошего репортераПомимо создания привлекательных заголовков, журналисту важно уметь пользоваться литературными приемами, убежден Александр Мащенко.Эксперт констатировал, что уже сейчас информационные сообщения можно генерировать с помощью искусственного интеллекта, и эта сфера будет дальше стремительно развиваться. Но там, где журналист еще может соперничать с ИИ – это сфера, связанная с творческими решениями, уникальными ходами, приемами и аналогиями.Мащенко пообещал добиться введения в курс обучения в Институте медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна такого предмета как литературное творчество. Нужно, чтобы студенты могли написать хотя бы рассказ. Тогда им проще будет превращать свои журналистские произведения в яркие и интересные аудитории рассказы.Нужно уметь описывать, а еще лучше изображать события так, чтобы они были зримыми. Журналисту необходимо не только знать о таких литературных приемах как эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория, парафраз, оксюморон и других, но и уметь их применять. Это как в спорте: есть приемы, без овладения которыми не получится хороший спортсмен, писатель или журналист, подчеркнул Мащенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240520/na-master-klasse-sputnikpro-ekspert-obyasnil-dvoystvennost-neyrosetey-1137427104.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnikpro, олег дмитриев, александр мащенко, сми, журналистика, международная медиагруппа "россия сегодня", общество, риа новости, высшая школа экономики (вшэ), видео