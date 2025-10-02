Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T20:29
2025-10-02T20:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-nalet-bespilotnikov-1149926150.html
20:29 02.10.2025 (обновлено: 20:31 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
