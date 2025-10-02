https://crimea.ria.ru/20251002/kakoy-segodnya-prazdnik-2-oktyabrya-1131734399.html

Какой сегодня праздник: 2 октября

Какой сегодня праздник: 2 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Какой сегодня праздник: 2 октября

В этот день в мире празднуют День ненасилия, с профессиональным праздником поздравляют социальных педагогов, а в России еще и педагогов... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-02T00:00

2025-10-02T00:00

2025-10-01T10:58

праздники и памятные даты

общество

новости

в мире

культура

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/18/1119722910_0:128:2991:1810_1920x0_80_0_0_53fbdec141b8848814916dcee88b8889.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В этот день в мире празднуют День ненасилия, с профессиональным праздником поздравляют социальных педагогов, а в России еще и педагогов профессионально-технического образования. В 1836 Чарльз Дарвин завершил свою известную экспедицию на корабле "Бигль", а в Мадриде появился Опус Деи. А еще 2 октября родились Юрий Левитан и Стинг.Что празднуют в мире2 октября – Международный день ненасилия. Как и большинство подобных праздников, он был введен по инициативе ООН. Основная задача – утвердить культуру мира и терпимости. Кстати, он был приурочен ко дню рождения Ганди, но об этом чуть дальше.В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран, в том числе и России. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов, который с тех пор отмечают 2 октября.В России 2 октября поздравляют работников профессионально-технического образования. В этот день колледжи и техникумы открывают свои двери для потенциальных студентов, чтобы показать, насколько нужны и необходимы стране рабочие руки и светлые головы.Еще сегодня во всем мире с профессиональным праздником поздравляют архитекторов и врачей и отмечают Всемирный день без алкоголя. Именины у Алексея, Гавриила, Макара, Георгия, Давида, Игоря, Константина, Трофима, Федора, Марии, Николая.Знаменательные событияВ 1836 году из путешествия на корабле "Бигль", которое продлилось почти пять лет, в Англию вернулся Чарльз Дарвин – создатель теории эволюции. За время путешествий он собрал коллекцию животных, написал сотни заметок. Кроме того, во время остановки в Патагонии Дарвин нашел скелет до этого неизвестного животного – мегатерия. Сам ученый думал, что это очень большой броненосец, и только потом ученые установили, что это гигантский ленивец.2 октября 1879 года в России был запатентован "вагонъ съ безконечными рельсами, для перевозки грузовъ по шоссейнымъ и проселочнымъ дорогамъ", создателем которого стал изобретатель-самоучка Федор Блинов из Саратовской области. По описанию трудно догадаться, но речь идет о первом в мире гусеничном тракторе. Что интересно, сам Блинов, по происхождению крестьянин, стал автором множества изобретений, среди которых и один из вариантов четырехтактного двигателя, работающего на сырой нефти.В этот день 1928 года в Мадриде была создана организация Опус Деи или Прелатура Святого Креста и Дела Божия. Она необходима для "реализации евангельского призыва к личной святости, следования Христу и апостольского свидетельства о вере в повседневной жиз­ни". Многие зрители узнали о существовании этой организации из книги Дэна Брауна "Код да Винчи".2 октября 1987 года начала выходить в эфир легендарная передача "Взгляд". Изначально она задумывалась как программа, которая должна объяснить людям какие-то политические процессы в стране понятным словами. Однако вскоре получила более широкий формат. Среди ведущих программы такие легенды советской и российской журналистики, как Владислав Листьев, Александр Любимов, Владислав Флярковский, Сергей Бодров-младший и многие другие.Кто родился2 октября 1869 года в британской Индии родился Махатма Ганди, индийский политический и общественный деятель, один из главных идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Несмотря на то, что сам он относился к наиболее влиятельной торгово-финансовой касте банья и получил образование юриста в Лондоне, Ганди ездил на пассажирском транспорте только в третьем классе. До конца своих дней проповедовал божественность каждого рожденного человека.В этот день в 1914 году появился на свет "голос Советского Союза" – диктор Всесоюзного радио и Гостелерадио СССР Юрий Левитан. С детства он старался выработать необходимую дикцию, благодаря чему в 17 лет смог поступить в кинотехникум в группу радиодикторов. В 1934 году во время "технической трансляции" Левитан читал статьи на передовицы газеты "Правда". Передачу услышал Иосиф Сталин и дал указание, чтобы именно Левитан озвучил доклад к XVII съезду ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны Юрий Левитан читал сводки Совинформбюро и приказы Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Есть легенда, что Адольф Гитлер объявил награду за голову Левитана в размере 100 тысяч марок.2 октября 1951 года в британском городе Уоллсенд родился музыкант, певец, автор песен Мэттью Томас Самнер, которого мы знаем под псевдонимом Стинг. 17-ти кратный лауреат "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырежды номинант на премию "Оскар". Кстати, в конце 90-х Стинг помог деньгами начинающему британскому режиссеру Гаю Ричи, за что получил эпизодическую роль хозяина паба Джей Ди в культовом фильме "Карты, деньги, два ствола".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, культура, история