В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"

В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить" - РИА Новости Крым, 01.10.2025

В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"

Российский певец и композитор Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить", передает корреспондент РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российский певец и композитор Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить", передает корреспондент РИА Новости Крым.Инициатива действует с 2022 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив и за это время объехала практически всю страну – от Калининграда до Южно-Сахалинска.По словам Поддубного, главная цель проекта – духовное и культурное единение общества. В рамках программы звучат авторские песни, наполненные, как отметил сам артист, "душевностью и любовью к русскому языку". Концерты сопровождаются открытками с рефреном "Чтобы победить", где каждый лозунг рифмуется с конкретными действиями: "историю учить, чтобы победить", "народ сплотить, чтобы победить", "по-русски говорить, чтобы победить".Особое внимание уделяется памяти о подвигах предков и сохранению исторической правды. Поддубный подчеркнул важность изучения отечественной истории и противостояния ее искажению."Особенно молодые люди, те, которые изучают историю в школах, в высших учебных заведениях, обязаны знать историю собственной страны, не искаженную какими-то нашими врагами, а правдивую историю. Мы в своей программе исполняем песни, которые объединены любовью к русскому языку, к этой самой душевности, на которой, мне кажется, стоит все наше существование. Мы обращаемся к таким понятиям, как справедливость, любовь, сострадание. Это то, что нас объединяет, и то, что в итоге нас всех спасет и сохранит", – отметил музыкант.Программа также носит благотворительный характер. Вместе с движением "Все для победы" артист и его команда собирают средства для помощи бойцам. С начала проекта удалось направить на фронт более 15 миллионов рублей на закупку снаряжения, оборудования и медикаментов. Ранее сам Поддубный организовал личный сбор, собрав около 10 миллионов рублей.Концертные выступления сопровождаются военной хроникой и приветствиями из разных регионов страны. Артист отметил, что считает своим долгом поддерживать участников специальной военной операции, передавать им слова благодарности и уважения от мирных жителей."Победа достигается не только на фронте, но и в тылу. Нам нужно развивать свое производство, укреплять науку, фармацевтику, машиностроение. Только так мы сможем подтвердить и приумножить усилия тех, кто сегодня защищает нашу страну", – подчеркнул Поддубный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

