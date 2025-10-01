https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-vpervye-predstavili-programmu-chtoby-pobedit-1149899863.html
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить" - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
Российский певец и композитор Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить", передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T21:25
2025-10-01T21:25
2025-10-01T21:42
крым
культура
искусство
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149899984_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_18bd1d55ef943489bb6b9a1be9880be7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российский певец и композитор Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить", передает корреспондент РИА Новости Крым.Инициатива действует с 2022 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив и за это время объехала практически всю страну – от Калининграда до Южно-Сахалинска.По словам Поддубного, главная цель проекта – духовное и культурное единение общества. В рамках программы звучат авторские песни, наполненные, как отметил сам артист, "душевностью и любовью к русскому языку". Концерты сопровождаются открытками с рефреном "Чтобы победить", где каждый лозунг рифмуется с конкретными действиями: "историю учить, чтобы победить", "народ сплотить, чтобы победить", "по-русски говорить, чтобы победить".Особое внимание уделяется памяти о подвигах предков и сохранению исторической правды. Поддубный подчеркнул важность изучения отечественной истории и противостояния ее искажению."Особенно молодые люди, те, которые изучают историю в школах, в высших учебных заведениях, обязаны знать историю собственной страны, не искаженную какими-то нашими врагами, а правдивую историю. Мы в своей программе исполняем песни, которые объединены любовью к русскому языку, к этой самой душевности, на которой, мне кажется, стоит все наше существование. Мы обращаемся к таким понятиям, как справедливость, любовь, сострадание. Это то, что нас объединяет, и то, что в итоге нас всех спасет и сохранит", – отметил музыкант.Программа также носит благотворительный характер. Вместе с движением "Все для победы" артист и его команда собирают средства для помощи бойцам. С начала проекта удалось направить на фронт более 15 миллионов рублей на закупку снаряжения, оборудования и медикаментов. Ранее сам Поддубный организовал личный сбор, собрав около 10 миллионов рублей.Концертные выступления сопровождаются военной хроникой и приветствиями из разных регионов страны. Артист отметил, что считает своим долгом поддерживать участников специальной военной операции, передавать им слова благодарности и уважения от мирных жителей."Победа достигается не только на фронте, но и в тылу. Нам нужно развивать свое производство, укреплять науку, фармацевтику, машиностроение. Только так мы сможем подтвердить и приумножить усилия тех, кто сегодня защищает нашу страну", – подчеркнул Поддубный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149899984_74:0:1207:850_1920x0_80_0_0_4b921bc8fff623a3556ba38cebd113a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, культура, искусство , общество, новости крыма
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
В Крыму впервые представили просветительскую программу "Чтобы победить"
21:25 01.10.2025 (обновлено: 21:42 01.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым.
Российский певец и композитор Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить", передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Инициатива действует с 2022 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив и за это время объехала практически всю страну – от Калининграда до Южно-Сахалинска.
По словам Поддубного, главная цель проекта – духовное и культурное единение общества. В рамках программы звучат авторские песни, наполненные, как отметил сам артист, "душевностью и любовью к русскому языку". Концерты сопровождаются открытками с рефреном "Чтобы победить", где каждый лозунг рифмуется с конкретными действиями: "историю учить, чтобы победить", "народ сплотить, чтобы победить", "по-русски говорить, чтобы победить".
Особое внимание уделяется памяти о подвигах предков и сохранению исторической правды. Поддубный подчеркнул важность изучения отечественной истории и противостояния ее искажению.
"Особенно молодые люди, те, которые изучают историю в школах, в высших учебных заведениях, обязаны знать историю собственной страны, не искаженную какими-то нашими врагами, а правдивую историю. Мы в своей программе исполняем песни, которые объединены любовью к русскому языку, к этой самой душевности, на которой, мне кажется, стоит все наше существование. Мы обращаемся к таким понятиям, как справедливость, любовь, сострадание. Это то, что нас объединяет, и то, что в итоге нас всех спасет и сохранит", – отметил музыкант.
Программа также носит благотворительный характер. Вместе с движением "Все для победы" артист и его команда собирают средства для помощи бойцам. С начала проекта удалось направить на фронт более 15 миллионов рублей на закупку снаряжения, оборудования и медикаментов. Ранее сам Поддубный организовал личный сбор, собрав около 10 миллионов рублей.
Концертные выступления сопровождаются военной хроникой и приветствиями из разных регионов страны. Артист отметил, что считает своим долгом поддерживать участников специальной военной операции, передавать им слова благодарности и уважения от мирных жителей.
"Победа достигается не только на фронте, но и в тылу. Нам нужно развивать свое производство, укреплять науку, фармацевтику, машиностроение. Только так мы сможем подтвердить и приумножить усилия тех, кто сегодня защищает нашу страну", – подчеркнул Поддубный.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.