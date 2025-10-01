Рейтинг@Mail.ru
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить" - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-vpervye-predstavili-programmu-chtoby-pobedit-1149899863.html
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить" - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
Российский певец и композитор Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить", передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T21:25
2025-10-01T21:42
крым
культура
искусство
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149899984_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_18bd1d55ef943489bb6b9a1be9880be7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российский певец и композитор Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить", передает корреспондент РИА Новости Крым.Инициатива действует с 2022 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив и за это время объехала практически всю страну – от Калининграда до Южно-Сахалинска.По словам Поддубного, главная цель проекта – духовное и культурное единение общества. В рамках программы звучат авторские песни, наполненные, как отметил сам артист, "душевностью и любовью к русскому языку". Концерты сопровождаются открытками с рефреном "Чтобы победить", где каждый лозунг рифмуется с конкретными действиями: "историю учить, чтобы победить", "народ сплотить, чтобы победить", "по-русски говорить, чтобы победить".Особое внимание уделяется памяти о подвигах предков и сохранению исторической правды. Поддубный подчеркнул важность изучения отечественной истории и противостояния ее искажению."Особенно молодые люди, те, которые изучают историю в школах, в высших учебных заведениях, обязаны знать историю собственной страны, не искаженную какими-то нашими врагами, а правдивую историю. Мы в своей программе исполняем песни, которые объединены любовью к русскому языку, к этой самой душевности, на которой, мне кажется, стоит все наше существование. Мы обращаемся к таким понятиям, как справедливость, любовь, сострадание. Это то, что нас объединяет, и то, что в итоге нас всех спасет и сохранит", – отметил музыкант.Программа также носит благотворительный характер. Вместе с движением "Все для победы" артист и его команда собирают средства для помощи бойцам. С начала проекта удалось направить на фронт более 15 миллионов рублей на закупку снаряжения, оборудования и медикаментов. Ранее сам Поддубный организовал личный сбор, собрав около 10 миллионов рублей.Концертные выступления сопровождаются военной хроникой и приветствиями из разных регионов страны. Артист отметил, что считает своим долгом поддерживать участников специальной военной операции, передавать им слова благодарности и уважения от мирных жителей."Победа достигается не только на фронте, но и в тылу. Нам нужно развивать свое производство, укреплять науку, фармацевтику, машиностроение. Только так мы сможем подтвердить и приумножить усилия тех, кто сегодня защищает нашу страну", – подчеркнул Поддубный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149899984_74:0:1207:850_1920x0_80_0_0_4b921bc8fff623a3556ba38cebd113a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, культура, искусство , общество, новости крыма
В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"

В Крыму впервые представили просветительскую программу "Чтобы победить"

21:25 01.10.2025 (обновлено: 21:42 01.10.2025)
 
© Фото предоставлено организаторами концертаКонцерт "Чтобы победить"
Концерт Чтобы победить
© Фото предоставлено организаторами концерта
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российский певец и композитор Алексей Поддубный провел в Крыму концерт в рамках просветительской программы "Чтобы победить", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Инициатива действует с 2022 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив и за это время объехала практически всю страну – от Калининграда до Южно-Сахалинска.
По словам Поддубного, главная цель проекта – духовное и культурное единение общества. В рамках программы звучат авторские песни, наполненные, как отметил сам артист, "душевностью и любовью к русскому языку". Концерты сопровождаются открытками с рефреном "Чтобы победить", где каждый лозунг рифмуется с конкретными действиями: "историю учить, чтобы победить", "народ сплотить, чтобы победить", "по-русски говорить, чтобы победить".
Особое внимание уделяется памяти о подвигах предков и сохранению исторической правды. Поддубный подчеркнул важность изучения отечественной истории и противостояния ее искажению.
"Особенно молодые люди, те, которые изучают историю в школах, в высших учебных заведениях, обязаны знать историю собственной страны, не искаженную какими-то нашими врагами, а правдивую историю. Мы в своей программе исполняем песни, которые объединены любовью к русскому языку, к этой самой душевности, на которой, мне кажется, стоит все наше существование. Мы обращаемся к таким понятиям, как справедливость, любовь, сострадание. Это то, что нас объединяет, и то, что в итоге нас всех спасет и сохранит", – отметил музыкант.
Программа также носит благотворительный характер. Вместе с движением "Все для победы" артист и его команда собирают средства для помощи бойцам. С начала проекта удалось направить на фронт более 15 миллионов рублей на закупку снаряжения, оборудования и медикаментов. Ранее сам Поддубный организовал личный сбор, собрав около 10 миллионов рублей.
Концертные выступления сопровождаются военной хроникой и приветствиями из разных регионов страны. Артист отметил, что считает своим долгом поддерживать участников специальной военной операции, передавать им слова благодарности и уважения от мирных жителей.
"Победа достигается не только на фронте, но и в тылу. Нам нужно развивать свое производство, укреплять науку, фармацевтику, машиностроение. Только так мы сможем подтвердить и приумножить усилия тех, кто сегодня защищает нашу страну", – подчеркнул Поддубный.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКультураИскусствоОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:56"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине
21:47Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
21:39В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ
21:25В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
21:0580 домов в Керчи отключат от газоснабжения
20:48В Севастополе закрыли рейд
20:45"Спецкнопка" против аферистов – что меняется в банковских приложениях
20:24Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН - Небензя
20:22В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
20:18СК РФ расследует гибель депутата Новой Каховки Владимира Леонтьева
19:46Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд
19:33Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
19:10"Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в Молдавии
18:49В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблок
18:32Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
18:21Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму
18:14В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
18:06Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
17:58В США назвали нереальной передачу Украине ракет Tomahawk
17:41В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
Лента новостейМолния