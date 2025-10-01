https://crimea.ria.ru/20251001/ukrainskie-bespilotniki-nochyu-atakovali-chetyre-regiona-rossii-1149863913.html

Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России

Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России

Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 20 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T07:30

2025-10-01T07:30

2025-10-01T07:40

новости

белгородская область

ростовская область

саратовская область

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_33:0:749:403_1920x0_80_0_0_ffefec9a367855eb0ded72e243e86744.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 20 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По восемь беспилотников были ликвидированы над Белгородской и Ростовской областями, три – над Саратовской, и один – над территорией Воронежской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251001/udar-vsu-obestochil-naselennye-punkty-v-dvukh-rayonakh-rostovskoy-oblasti-1149862987.html

белгородская область

ростовская область

саратовская область

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, ростовская область, саратовская область, воронежская область