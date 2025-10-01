https://crimea.ria.ru/20251001/ukrainskie-bespilotniki-nochyu-atakovali-chetyre-regiona-rossii-1149863913.html
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 20 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-10-01T07:30
2025-10-01T07:30
2025-10-01T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 20 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По восемь беспилотников были ликвидированы над Белгородской и Ростовской областями, три – над Саратовской, и один – над территорией Воронежской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
20 беспилотников перехватили и уничтожили в ночь на среду над четырьмя регионами России
07:30 01.10.2025 (обновлено: 07:40 01.10.2025)