Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 20 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 20 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По восемь беспилотников были ликвидированы над Белгородской и Ростовской областями, три – над Саратовской, и один – над территорией Воронежской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России

20 беспилотников перехватили и уничтожили в ночь на среду над четырьмя регионами России

07:30 01.10.2025 (обновлено: 07:40 01.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 20 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
По восемь беспилотников были ликвидированы над Белгородской и Ростовской областями, три – над Саратовской, и один – над территорией Воронежской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.
