Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди
В среду погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T00:01
2025-10-01T00:01
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.В Севастополе облачно. Ночью, утром небольшой дождь; днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +10...12, днем +16...18 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди

В среду в Крыму пройдут дожди

00:01 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта.
"Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, в горах +4…6; днем +16…19, в горах +9…14", - уточнили синоптики
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.
В Севастополе облачно. Ночью, утром небольшой дождь; днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +10...12, днем +16...18 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский гидрометцентрКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
