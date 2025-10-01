https://crimea.ria.ru/20251001/kholodnyy-atmosfernyy-front-prineset-v-krym-dozhdi-1149851702.html
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди
В среду погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.В Севастополе облачно. Ночью, утром небольшой дождь; днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +10...12, днем +16...18 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта.
"Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, в горах +4…6; днем +16…19, в горах +9…14", - уточнили синоптики
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18.
В Севастополе облачно. Ночью, утром небольшой дождь; днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +16...18.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +10...12, днем +16...18 градусов.
