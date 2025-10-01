Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди

"Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, в горах +4…6; днем +16…19, в горах +9…14", - уточнили синоптики

Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +10...12, днем +16...18 градусов.