"Это великое чувство": в Крыму назвали основу единства страны

2025-09-30T08:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Любовь к Отечеству – великое чувство, которое было, есть и будет основой нашего единства и нашей силы. Об этом в своем поздравительном слове по случаю годовщины воссоединения ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он назвал 30 сентября знаменательной датой в новейшей истории России, подчеркнув, что жители четырех исторических регионов нашей страны прошли нелегкий путь, прежде чем всем нам, россиянами, удалось воссоединиться.Он отметил, что сегодня на исторических территориях России продолжаются масштабные преобразования во всех сферах жизни: восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, дороги, больницы, школы, детские сады. И Крым, как и другие регионы страны, активно участвует в этой работе, подчеркнул глава республики."Вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Строим нашу общую судьбу, храним память о победах великих предков, верность их традициям и заветам. Мы гордимся нашими героями и делаем все, чтобы поддержать их", – заявил Аксенов.В свою очередь председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в поздравительной речи назвал 30 сентября датой, которая знаменует "продолжение процесса объединения русских земель, запущенного в 2014 году крымчанами"."Символично, что она совпадает с большим православным праздником – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии", – отмечается в поздравительном посте главы Госсовета РК в Telegrаm-канале.По словам Константинова, помимо безусловных материальных приобретений – инфраструктурных и социальных благ, новые регионы с возвращением в Россию обрели главное – "свободу вероисповедания, возможность разговаривать на родном русском языке, обогащаться русской культурой и изучать настоящую, правдивую историю".Константинов также высказал уверенность в том, что, люди, которые в 2022 году сделали свой выбор в пользу воссоединения с РФ, осознают, что быть частью нашего общего государства большая честь, и будут вести созидательную деятельность на благо страны.Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

