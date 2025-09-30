https://crimea.ria.ru/20250930/putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-vossoedineniya-s-novymi-regionami-1149839972.html

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля."Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной", — сказал глава государства.Он напомнил, что три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии наши соотечественники самостоятельно приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть с Россией, частью которой они являлись всегда. Вместе жители России теперь отстаивают коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру.Путин отметил, что также находится в курсе ситуации в освобожденных городах и поселках, где есть пока проблемы с водой и доступностью качественной медицины."При этом нужно не только восстанавливать разрушенные в ходе боевых действий, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался. Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а, по сути, возрождение наших исконных исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России", - добавил российский лидер.С 2022 года в Донбассе и Новороссии было построено и восстановлено более 23,5 тыс. различных объектов. Это жилые дома и школы, современные медицинские учреждения, спортивные комплексы и молодежные центры. Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог."Да, еще предстоит большая работа, но все поставленные задачи мы, безусловно, решим. Обеспечим необходимые условия, чтобы раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии промышленный, аграрный, научный, культурный, чтобы здесь создавались новые силы, люди растили и воспитывали своих детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста", — сказал глава государства.Также Путин обратился к солдатам и офицерам РФ, выразив им благодарность за честь и отвагу, ежедневную боевую работу.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это былоТрасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полосКрым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ

