https://crimea.ria.ru/20250929/v-krymu-okolo-2-tysyach-abonentov-v-sakskom-rayone-otklyuchat-ot-gaza-1149612491.html

В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа

В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа - РИА Новости Крым, 29.09.2025

В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа

Около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.09.2025

2025-09-29T22:21

2025-09-29T22:21

2025-09-29T22:21

отключение газа в крыму

жкх крыма и севастополя

газ

новости крыма

сакский район

крым

крымгазсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_768977ed7f46e2adc09992bcb14e5c5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".По данным предприятия, в городе Саки газоснабжение будет приостановлено на улицах Кленовая, Лучистая, Персиковая, Плодородная, Тенистая – всего более 1040 абонентов.В селе Орехово отключению подлежат 962 абонента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сакский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение газа в крыму, жкх крыма и севастополя, газ, новости крыма, сакский район, крым, крымгазсети