Рейтинг@Mail.ru
В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/v-krymu-okolo-2-tysyach-abonentov-v-sakskom-rayone-otklyuchat-ot-gaza-1149612491.html
В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа
В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа
Около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T22:21
2025-09-29T22:21
отключение газа в крыму
жкх крыма и севастополя
газ
новости крыма
сакский район
крым
крымгазсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_768977ed7f46e2adc09992bcb14e5c5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".По данным предприятия, в городе Саки газоснабжение будет приостановлено на улицах Кленовая, Лучистая, Персиковая, Плодородная, Тенистая – всего более 1040 абонентов.В селе Орехово отключению подлежат 962 абонента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сакский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_15b30d6dd09a680f5878cb16469922d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение газа в крыму, жкх крыма и севастополя, газ, новости крыма, сакский район, крым, крымгазсети
В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа

В Крыму часть города Саки и село Орехово на день останутся без газа

22:21 29.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".

"Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа в связи с производством работ 30 сентября 2025 года с 08:00 до 20:00", – сказано в сообщении.

По данным предприятия, в городе Саки газоснабжение будет приостановлено на улицах Кленовая, Лучистая, Персиковая, Плодородная, Тенистая – всего более 1040 абонентов.
В селе Орехово отключению подлежат 962 абонента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Отключение газа в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяГазНовости КрымаСакский районКрымКрымгазсети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное
22:30В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафов
22:21В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру понедельника
21:52На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли
21:40На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями
21:22На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь
21:09"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение
20:50ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
20:32Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"
20:11Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
19:54Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
19:31Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
19:10Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
18:57Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
18:44В Донбассе освобожден Кировск
18:31Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
18:07Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
17:52Африканские студенты учились спасать людей в Крыму
17:34В Алуште вводят график подачи воды
Лента новостейМолния