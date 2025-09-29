Рейтинг@Mail.ru
Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки
Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки
Энергетики выполнили основную часть работ по восстановлению электроснабжения в Белгороде и Белгородском районе после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Энергетики выполнили основную часть работ по восстановлению электроснабжения в Белгороде и Белгородском районе после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Накануне вечером украинские военные нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии.Он добавил, что в ближайший час энергетики восстановят электроснабжение остающихся без света нескольких школ и детсадов.Самая большая проблема, по словам Гладкова, остается с подачей горячей воды. Общий объем повреждений можно будет оценить только в светлое время суток.
белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, сергей гладков, атаки всу, новости
Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки

© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Энергетики выполнили основную часть работ по восстановлению электроснабжения в Белгороде и Белгородском районе после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Накануне вечером украинские военные нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии.
"Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в ближайший час энергетики восстановят электроснабжение остающихся без света нескольких школ и детсадов.
Самая большая проблема, по словам Гладкова, остается с подачей горячей воды. Общий объем повреждений можно будет оценить только в светлое время суток.
БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиСергей ГладковАтаки ВСУНовости
 
