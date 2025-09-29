https://crimea.ria.ru/20250929/energosnabzhenie-belgoroda-pochti-polnostyu-vosstanovleno-posle-ataki-1149811674.html
Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Энергетики выполнили основную часть работ по восстановлению электроснабжения в Белгороде и Белгородском районе после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Накануне вечером украинские военные нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии.Он добавил, что в ближайший час энергетики восстановят электроснабжение остающихся без света нескольких школ и детсадов.Самая большая проблема, по словам Гладкова, остается с подачей горячей воды. Общий объем повреждений можно будет оценить только в светлое время суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
