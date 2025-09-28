https://crimea.ria.ru/20250928/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-v-regione-sereznye-pereboi-so-svetom-1149808663.html
Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
Боевики ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T19:48
2025-09-28T19:48
2025-09-28T19:54
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
атаки всу
новости
участники сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149808460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac675ebf60c470594032d0693bf1a043.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, специалисты уже работают над возможностью подключить объекты к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и предприятий.Он также отметил, что в связи с отсутствием электричества возможны перебои в оповещении о ракетной опасности или атаках БПЛА, и попросил жителей уйти с улиц населенных пунктов и находиться дома.По данным Гладкова, при ракетном ударе ВСУ по Белгороду ранены два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149808460_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_eb7ed38db3de896d45ba36d8f131de62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, атаки всу, новости, участники сво, новости сво
Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
В Белгородской области возникли перебои с подачей электричества после атаки ВСУ – власти
19:48 28.09.2025 (обновлено: 19:54 28.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, специалисты уже работают над возможностью подключить объекты к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и предприятий.
"Сейчас обзвонил наши подразделения в Водоканале, нашу медицину — все перешли на резервные источники питания. Мы понимаем, что работа уже началась", - добавил губернатор.
Он также отметил, что в связи с отсутствием электричества возможны перебои в оповещении о ракетной опасности или атаках БПЛА, и попросил жителей уйти с улиц населенных пунктов и находиться дома.
По данным Гладкова, при ракетном ударе ВСУ по Белгороду ранены два человека.
"Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом баротравма бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.