Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом

Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом

2025-09-28T19:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, специалисты уже работают над возможностью подключить объекты к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и предприятий.Он также отметил, что в связи с отсутствием электричества возможны перебои в оповещении о ракетной опасности или атаках БПЛА, и попросил жителей уйти с улиц населенных пунктов и находиться дома.По данным Гладкова, при ракетном ударе ВСУ по Белгороду ранены два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

