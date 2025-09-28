Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-v-regione-sereznye-pereboi-so-svetom-1149808663.html
Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
Боевики ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T19:48
2025-09-28T19:54
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
атаки всу
новости
участники сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149808460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac675ebf60c470594032d0693bf1a043.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, специалисты уже работают над возможностью подключить объекты к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и предприятий.Он также отметил, что в связи с отсутствием электричества возможны перебои в оповещении о ракетной опасности или атаках БПЛА, и попросил жителей уйти с улиц населенных пунктов и находиться дома.По данным Гладкова, при ракетном ударе ВСУ по Белгороду ранены два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149808460_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_eb7ed38db3de896d45ba36d8f131de62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, атаки всу, новости, участники сво, новости сво
Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом

В Белгородской области возникли перебои с подачей электричества после атаки ВСУ – власти

19:48 28.09.2025 (обновлено: 19:54 28.09.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгородской области, в следствие чего в регионе произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, специалисты уже работают над возможностью подключить объекты к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и предприятий.
"Сейчас обзвонил наши подразделения в Водоканале, нашу медицину — все перешли на резервные источники питания. Мы понимаем, что работа уже началась", - добавил губернатор.
Он также отметил, что в связи с отсутствием электричества возможны перебои в оповещении о ракетной опасности или атаках БПЛА, и попросил жителей уйти с улиц населенных пунктов и находиться дома.
По данным Гладкова, при ракетном ударе ВСУ по Белгороду ранены два человека.
"Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом баротравма бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУАтаки ВСУНовостиУчастники СВОНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:59Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму
20:49Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев
20:20Какой будет погода в Крыму в финале сентября
20:02Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
19:48Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
19:39За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
19:11Киев обесточен после серии взрывов
18:50Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели
18:37Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму
18:23В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс
18:16Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность
17:5417-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
17:39Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр
17:07Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
16:29В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном
16:23Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
16:11В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение
15:55В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеру
15:46Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
15:30Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии
Лента новостейМолния