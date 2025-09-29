https://crimea.ria.ru/20250929/afrikanskie-studenty-uchilis-spasat-lyudey-v-krymu-1149833562.html

Африканские студенты учились спасать людей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. 10 студентов российских вузов из африканских стран собрались в Крыму, чтобы учиться на очередном летнем курсе Российско-Африканского сетевого университета. В его рамках 10 студентов приехали в Крым не только затем, чтобы пройти обучающую программу "Жизнеугрожающие ситуации", но и увидеть Крым.Курс собрал представителей разных студенческих направлений – не только медиков, но и микробиологов, маркетологов, студентов с направления организации туризма."Помимо теоретической части были и практические занятия. На манекенах, на симуляторах ребята проходили их в симуляционном центре нашего университета. 10 человек прошли 40 часов подготовки на русском языке. Помимо образовательного трека реализовывали также культурно-исторический трек, знакомили наших участников с достопримечательностями Крыма", – рассказал спикер.В этом году студенты побывали на различных экскурсиях на университетских объектах, в Воронцовском дворце, Евпатории, Новом Херсонесе, в военно-исторических музеях Севастополя."Все эти площадки, которые создают образ Крыма, который мы бы хотели передать нашим гостям. Мы реализуем этот проект в рамках общегосударственной политики. Мы видим основной вектор сближения России и африканских государств и активное участие, вовлечение страны в этот проект", – сказал Геворг Габриелян.Участник летнего многопрофильного университета РАФУ Махмуд Мохамед Эльюбаз Али из Египта, студент Дальневосточного университета, признался, что ему было очень интересно посмотреть Крым."Здесь каждый город отдельно является уникальной сказкой со своей историей, со своей природой. И в каждом городе прямо как будто другая страна: другие люди, другие здания, другая природа. И мы за это короткое время, конечно, много чего смотрели", – сказал он.В свою очередь студент факультета туризма Южного федерального университета Питер Гергес сказал, что он как выпускник факультета туризма хотел бы, чтобы его соотечественники-египтяне узнали больше о юге России в целом и о Крыме в частности."Потому что здесь есть очень красивые и интересные места. Например, я видел Евпаторию. Там в одном месте есть храмы трех религий", – отметил он то, что впечатлило.Изначально в системе РАФУ были задействованы 10 российских вузов и Крымский Федеральный университет один из первых присоединился к программе. По словам Геворга Габриеляна, в настоящее время программа охватывает более 20 вузов страны. В крымском Федеральном университете учатся 40 представителей из 11 стран Африки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

