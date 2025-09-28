В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение

https://crimea.ria.ru/20250928/v-krym-vozvraschaetsya-opasnaya-pogoda--obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1149801737.html
Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявлено в Крыму с 29 сентября по 2 октября. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T16:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявлено в Крыму с 29 сентября по 2 октября. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.МЧС России напоминает о запрете сжигать сухую траву и мусор, призывает не бросать непотушенные окурки и помнить: за нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
