В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 28.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250928/v-krym-vozvraschaetsya-opasnaya-pogoda--obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1149801737.html
В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение
В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявлено в Крыму с 29 сентября по 2 октября. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T16:11
2025-09-28T16:11
крым
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
пожароопасный сезон в крыму
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147044901_209:0:2129:1080_1920x0_80_0_0_bfb48cf4f4bea28c8f8a09980684d1ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявлено в Крыму с 29 сентября по 2 октября. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.МЧС России напоминает о запрете сжигать сухую траву и мусор, призывает не бросать непотушенные окурки и помнить: за нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.
крым
Новости
крым, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма, крымская погода, погода в крыму
В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение

В Крыму на четыре дня объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности

16:11 28.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявлено в Крыму с 29 сентября по 2 октября. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"29, 30 сентября, 1 и 2 октября в западных, центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.
МЧС России напоминает о запрете сжигать сухую траву и мусор, призывает не бросать непотушенные окурки и помнить: за нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.
С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.
КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымШтормовое предупреждениеПожароопасный сезон в КрымуНовости КрымаКрымская погодаПогода в Крыму
 
