39 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии
39 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии - РИА Новости Крым, 28.09.2025
39 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии
В Индии 39 человек погибли и еще более 100 пострадали из-за давки на предвыборном митинге известного актера и политика Виджая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
2025-09-28T12:31
2025-09-28T12:31
2025-09-28T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Индии 39 человек погибли и еще более 100 пострадали из-за давки на предвыборном митинге известного актера и политика Виджая. Об этом сообщает телеканал NDTV.Трагедия произошла в субботу в городе Карур штата Тамилнад во время организованного Виджаем митинга в поддержку своей политической организации "Тамилага Веттри Кажагам".Правительство штата обвинило актера-политика в нарушении правил проведения митинга, что привело к трагедии. Некоторым высшим руководителям партии были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.Источники сообщили, что после митинга Виджай отправился в аэропорт Тричи и вылетел в Ченнаи частным рейсом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
