39 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии - РИА Новости Крым, 28.09.2025
39 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии
39 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии - РИА Новости Крым, 28.09.2025
39 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии
В Индии 39 человек погибли и еще более 100 пострадали из-за давки на предвыборном митинге известного актера и политика Виджая. Об этом сообщает телеканал NDTV. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T12:31
2025-09-28T12:31
индия
в мире
происшествия
политика
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Индии 39 человек погибли и еще более 100 пострадали из-за давки на предвыборном митинге известного актера и политика Виджая. Об этом сообщает телеканал NDTV.Трагедия произошла в субботу в городе Карур штата Тамилнад во время организованного Виджаем митинга в поддержку своей политической организации "Тамилага Веттри Кажагам".Правительство штата обвинило актера-политика в нарушении правил проведения митинга, что привело к трагедии. Некоторым высшим руководителям партии были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.Источники сообщили, что после митинга Виджай отправился в аэропорт Тричи и вылетел в Ченнаи частным рейсом.
индия, в мире, происшествия, политика, новости, общество
39 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии

В Индии давка на предвыборном митинге унесла жизни 39 человек – СМИ

12:31 28.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Индии 39 человек погибли и еще более 100 пострадали из-за давки на предвыборном митинге известного актера и политика Виджая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Трагедия произошла в субботу в городе Карур штата Тамилнад во время организованного Виджаем митинга в поддержку своей политической организации "Тамилага Веттри Кажагам".
По данным СМИ, люди собрались на месте проведения митинга с полудня, но Виджай прибыл туда только около 7 часов вечера. Толпа из 27 тысяч человек обосновалась в месте, вмещающем не более 10 тысяч. Некоторые люди стали терять сознание и падать на землю, что привело к давке. Кроме того, во время выступления политика внезапно погас свет, в толпе началась паника.
Правительство штата обвинило актера-политика в нарушении правил проведения митинга, что привело к трагедии. Некоторым высшим руководителям партии были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
Источники сообщили, что после митинга Виджай отправился в аэропорт Тричи и вылетел в Ченнаи частным рейсом.
