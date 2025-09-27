https://crimea.ria.ru/20250927/kakoy-segodnya-prazdnik-27-sentyabrya-1131673566.html

Какой сегодня праздник: 27 сентября

Какой сегодня праздник: 27 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Какой сегодня праздник: 27 сентября

Сегодня мировая общественность празднует День туризма и день без мяса. В нашей стране отмечают профессиональный праздник работников дошкольного образования. Еще РИА Новости Крым, 26.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Сегодня мировая общественность празднует День туризма и день без мяса. В нашей стране отмечают профессиональный праздник работников дошкольного образования. Еще это День рождения поисковой системы Google и День основания ордена иезуитов. Предположительно, 224 года назад в России был представлен первый велосипед и совершенно точно 65 лет назад советские строители начали возводить Останкинскую телебашню. День рождения в эту субботу отмечают артист цирка Аскольд Запашный, актриса Гвинет Пэлтроу.Что празднуют в миреМеждународный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году, празднуют в 150 странах мира, а с 1983 года – и в России. С чем мы и поздравляем всех путешественников и сотрудников туриндустрии. Кстати, самыми популярными международными туристическими направлениями остаются Франция, Испания, США, Китай и Италия, а лучшими городами для гастрономического туризма – Нью-Йорк, Марракеш, Париж и Киото. Если же вы уже все видели и все пробовали, отправляйтесь в мексиканский парк Эко Альберто, где за 350 долларов можно ощутить процесс незаконного пересечения границы. Правда, придется пройти 12 км воображаемых препятствий и иногда даже убегать от пограничников, которые будут стрелять.А еще сегодня Всемирный день без мяса. Сейчас отказываться от мяса модно, но первые, кто исторически поддерживал вегетарианство, были индусы. Почти 40% населения этой страны – вегетарианцы. В Европе не едят мясо 6% населения, в России – 4%. Каждый третий европейский вегетарианец отступает от своих принципов и начинает есть мясо, если выпьет алкоголь, – этот факт установил психолог из Великобритании Хэнк Ротгербер.27 сентября 1863 года в Петербурге открылся первый русский детский сад. Именно это событие взяли за основу, когда выбирали дату празднования Дня работников дошкольного образования. Первое предложение о введении такого праздника поступило от изданий по проблемам педагогики. Идея сразу понравилась всем сотрудникам дошкольных учреждений, которых в нашей стране почти 50 тысяч.Замечательный праздник придумали в Канаде – День без оправданий. Мы, конечно, не оправдываемся, но установить историю праздника так и не удалось. Зато мы нашли исследование ученых, где сказано, что чаще всего оправдываются как раз те, кто не виноват.В некоторых странах сегодня отмечают День "Раздави банку". Если вдруг вы чувствуете злость или обиду, просто крушите жестянки! По мнению американцев, это очень восстанавливает жизненную энергию.Православные сегодня отмечают Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова. Это случилось при императоре Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христиан.Знаменательные датыGoogle. Inc. официально зарегистрирован 7 сентября 1998 года. Домен google.com – 15 сентября 1997 года. "Окей, Google! Так почему же твой День рождения отмечают 27 сентября?" Это один из немногих запросов, по которым поисковая система не дает конкретных разъяснений, а просто предлагает праздновать именно сегодня. Так и поступим.А заодно отметим еще одну знаменательную дату, которую удалось "нагуглить" – День основания ордена иезуитов. Иезуиты – самый влиятельный в католической церкви монашеский орден, утвержденный папой Павлом III 27 сентября 1540 года для защиты интересов папства, миссионерской деятельности и борьбы с ересями. А еще звучит красиво. Поэтому будем отмечать.Кто на самом деле придумал велосипед – вопрос спорный. Но некоторые источники утверждают, что авторство идеи принадлежит уроженцу Прикамской земли, крепостному крестьянину Ефиму Артамонову, который впервые представил изобретение Александру I в день коронации 27 сентября 1801 года. Говорят, крестьянин ехал на своем велосипеде с Урала в Петербург со скоростью 10 км/ч, что особенно удивило Всероссийского Самодержца и его придворных.Зато совершенно точно можно назвать дату начала строительства Останкинской телебашни – 27 сентября 1960 года. Ее изящный проект конструктор Николай Никитин придумал за одну ночь. Высота здания соответствует высоте 180-этажного дома. При этом в башне лишь 45 этажей. Вес – более 32 тысяч тонн, с фундаментом – 55 тысяч тонн, а внешний диаметр окружности опор – 74 метра. Все это позволяло башне сохранять звание самого высокого здания в мире целых десять лет. Потом появились строения повыше.Кто родился в этот деньОбладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми", несравненная Гвинет Пэлтроу родилась в этот день 53 года назад. Однако Пэлтроу не только играет в кино, но и поет, и даже пишет книги. Она выпустила кулинарную книгу с простым названием "Все это хорошо", где разместила свои любимые рецепты правильного питания.Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сегодня отмечает 48-летие. Кстати, артист выступает не только в жанре дрессировки хищных животных. Он еще и жонглер, вольтижер (наездник), канатоходец и акробат на роликах.А еще День рождения сегодня отмечают канадская певица Аврил Лавин, российская актриса театра, кино и телевидения Анна Ардова ("Одна за всех"), народный артист РФ ("Мастер и Маргарита", "Батальоны просят огня", "Романовы. А еще День рождения сегодня отмечают канадская певица Аврил Лавин, российская актриса театра, кино и телевидения Анна Ардова ("Одна за всех"), народный артист РФ ("Мастер и Маргарита", "Батальоны просят огня", "Романовы. Венценосная семья") Александр Галибин.

