2025-09-26T00:01
2025-09-25T15:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В пятницу скандинавский антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе, обусловит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +9 до +14 градусов, днем от +17 до +20.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу

В пятницу в Крыму до +20 градусов и холодный порывистый ветер

00:01 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В пятницу скандинавский антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе, обусловит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в восточных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на побережье до +13, днем +15…+20 градусов, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +9 до +14 градусов, днем от +17 до +20.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
