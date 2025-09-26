https://crimea.ria.ru/20250926/skandinavskiy-antitsiklon-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-v-pyatnitsu-1149701525.html

Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу

Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу

В пятницу скандинавский антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе, обусловит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-26T00:01

2025-09-26T00:01

2025-09-25T15:50

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:263:925:784_1920x0_80_0_0_95b079806188922c6a3a5ebee4e03438.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В пятницу скандинавский антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе, обусловит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +9 до +14 градусов, днем от +17 до +20.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250925/iz-za-ukhudsheniya-pogody-krymenergo-organizovalo-dopolnitelnye-brigady-1149705829.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр