Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу
В пятницу скандинавский антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе, обусловит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-26T00:01
2025-09-26T00:01
2025-09-25T15:50
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в пятницу
В пятницу в Крыму до +20 градусов и холодный порывистый ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В пятницу скандинавский антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе, обусловит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в восточных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на побережье до +13, днем +15…+20 градусов, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +9 до +14 градусов, днем от +17 до +20.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
