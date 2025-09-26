https://crimea.ria.ru/20250926/26-sentyabrya-kakoy-segodnya-prazdnik_-1118758446.html

Какой сегодня праздник: 26 сентября

Какой сегодня праздник: 26 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Какой сегодня праздник: 26 сентября

Сегодня во всем мире отмечают День здоровья окружающей среды, День контрацепции и День встречи со старыми друзьями. Кроме того, сегодня праздник болтливости. В... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-26T00:00

2025-09-26T00:00

2025-09-25T12:18

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/43/1118274382_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9709d78051dd9d1e381b867679c66953.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День здоровья окружающей среды, День контрацепции и День встречи со старыми друзьями. Кроме того, сегодня праздник болтливости. В этот день американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал первый в мире граммофон, в 1924 году в Москве прошли первые в СССР состязания летающих моделей, положившие начало развитию в стране авиамодельного спорта, а в 1983 советский подполковник Станислав Петров предотвратил потенциальную ядерную войну. А еще в этот день родились русский ученый Иван Павлов, знаменитый своими экспериментами с собаками, русский силач Иван Поддубный, американская актриса Линда Гамильтон, наиболее известная по роли Сары Коннор в серии фильмов "Терминатор".Что отмечают в миреДень здоровья окружающей среды впервые отпраздновали в Индонезии в 2011 году. Вскоре он стал популярен в Африке. Затем присоединились канадские, британские, австралийские, американские и азиатские активисты, которые пропагандируют заботу об окружающей среде всегда, а в этот день, вероятно, особенно сильно. Праздник серьезный, но вот вам повод улыбнуться: кенгуру неспособны портить воздух. Это чистая правда! Метан в их организме беспрерывно перерабатывается и всасывается обратно. Ученые пытаются отыскать ген, отвечающий за такую особенность, и снабдить им домашний скот, чтобы уменьшить объем выбросов газов в атмосферу.Сегодня мировая общественность отмечает День контрацепции. Праздник возник как выражение протеста к безответственным интимным отношениям среди молодежи. К вопросу об ответственности: по статистике больше половины всех презервативов покупают женщины, а не мужчины.Обязателен к отмечанию День встречи со старыми друзьями! Замечательный праздник, когда можно отложить все дела и устроить вечеринку. Кстати, ученые доказали, что дружить полезно для здоровья: во время дружеского общения организм вырабатывает дофамин, который вызывает легкое ощущение эйфории и даже болеутоляющий эффект.А вот в США сегодня отмечают Национальный День пельменей, которые в Америке больше похожи на вареники. Местные называют их дамплингами (Dumplings) и кладут внутрь совершенно разные начинки: мясо, овощи или фрукты. А вот наши люди, проживающие за океаном, почему-то упорно называют блюдо американскими пельменями.Не очень благоприятный день сегодня для тех, кто любит помолчать. Все потому что 26 сентября – Болтливый день, когда любители долгих разговоров могут ни в чем себе не отказывать.Знаменательные событияПервое звукозаписывающее устройство – фонограф, а его автор Томас Эдисон, который также изобрел лампочку и электрический стул. Но индустрия звукозаписи берет начало в 1887 году, когда Эмиль Берлинер придумал записывать звук не на валики, как в фонографе, а на диски, которые можно было легко штамповать. Говорят, Эдисон очень расстроился, обиделся и от отчаяния изобрел способ тиражирования валиков, который оказался очень неудобным. В 1913 году изобретатель признал поражение, а граммофонные пластинки начали триумфальное шествие по миру. Днем рождения граммофона считается 26 сентября 1887 года. Именно тогда Берлинер получил патент на свое изобретение.Первые летающие игрушки появились еще в средние века, иногда указывают даже III век до нашей эры. А вот начало развитию авиамодельного спорта положили первые состязания летающих моделей, которые прошли в Москве 26 сентября 1924 года. Сегодня профессионалы строят гигантские модели самолетов с размахом крыльев до четырех метров. В отличии от недавнего прошлого, очень часто встречаются даже авиамодели с реактивными двигателями, в точности копирующие современные военные самолеты.В ночь на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров дежурил в подмосковном командном пункте Серпухов-15, когда компьютер сообщил о запуске ядерных ракет с американской базы. Точно не известно, что именно в этот момент подумал и сказал Петров, но, оценив обстановку, он решил, что срабатывание системы ложное и ответно-встречный ядерный удар не последовал. Расследование установило, что причиной послужила засветка датчиков спутника солнечным светом, отраженным от высотных облаков. После этого ученые сделали так, чтобы такие "маленькие недоразумения" больше не случались.Кто родился в этот деньВ этот день 176 лет назад в Рязани родился будущий известный академик Иван Павлов. Известность доктору принесли его опыты над животными и весомый вклад в развитие рефлексологии. Опыты, кстати, вовсе не всегда были безобидными и гуманными. Однако их результаты принесли ученому Нобелевскую премию, а человечеству – важные знания и знаменитое выражение "рефлекс собаки Павлова".Американская актриса Линда Гамильтон, наиболее известная по роли Сары Коннор в серии фильмов "Терминатор", сегодня отмечает свое 69-летие. Помимо этих работ, на счету Линды роли в таких фильмах, как "Восход Черной Луны" (1986), "Кинг-Конг жив" (1986), "Теневой заговор" (1997), "Пик Данте" (1997). А за игру в телесериале "Красавица и чудовище" она была номинирована на "Эмми" и "Золотой глобус". Сейчас актриса живет в Малибу, по-прежнему много работает, а в минуты отдыха смотрит футбол, ест мороженое и много курит. Кроме того, обожает лошадей и путешествия по Европе. А еще регулярно ездит на Аляску для того, чтобы порыбачить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости