Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС России. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T19:39
2025-09-24T19:39
2025-09-24T19:48
санкт-петербург
происшествия
взрыв
почта россии
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел в 18:45 по московскому времени в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны.Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
санкт-петербург
Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
19:39 24.09.2025 (обновлено: 19:48 24.09.2025)