Рейтинг@Mail.ru
Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/vzryv-posylki-na-pochte-v-peterburge--chto-izvestno-1149697996.html
Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС России. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T19:39
2025-09-24T19:48
санкт-петербург
происшествия
взрыв
почта россии
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел в 18:45 по московскому времени в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны.Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия, взрыв, почта россии, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно

В Санкт-Петербурге в отделении почты взорвалась посылка – МЧС

19:39 24.09.2025 (обновлено: 19:48 24.09.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС России.
"В посылке произошел хлопок", – сказано в публикации.
Отмечается, что инцидент произошел в 18:45 по московскому времени в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны.
"Эвакуировано 10 человек... Пострадавших и повреждений конструкций нет", – уточнили в ведомстве.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияВзрывПочта РоссииНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
19:56Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма
19:39Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
19:26Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
19:15Когда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стены
19:00Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
18:53Два человека ранены при атаке ВСУ на Туапсе
18:51Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ
18:29Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
18:1480% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
17:13Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
16:54В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
16:50Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
16:32Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
16:31В Крыму назначили нового помощника главы республики
16:23Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
16:18Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
16:14Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
Лента новостейМолния