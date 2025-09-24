https://crimea.ria.ru/20250924/vzryv-posylki-na-pochte-v-peterburge--chto-izvestno-1149697996.html

Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно

Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно

Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС России.

2025-09-24T19:39

2025-09-24T19:39

2025-09-24T19:48

санкт-петербург

происшествия

взрыв

почта россии

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел в 18:45 по московскому времени в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны.Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

санкт-петербург

Новости

