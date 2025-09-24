https://crimea.ria.ru/20250924/umerla-legenda-mirovogo-kino-klaudiya-kardinale--1149672732.html

Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале

Легенда мирового кино, знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета ANSA. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Легенда мирового кино, знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета ANSA.По данным издания, Кардинале умерла в своем доме в городе Немур близ Парижа, где жила последние несколько лет, в окружении членов семьи.Клаудия Кардинале родилась в 1938 году в Тунисе в семье эмигрантов из Италии. В возрасте 19 лет она победила в местном конкурсе красоты, выиграв поездку на Венецианский кинофестиваль. Там ее заметил продюсер Франко Кристальди и предложил долгосрочный контракт со своей продюсерской компанией Vides.В кино дебютировала в 1958 году в фильме Марио Моничелли "Обычные незнакомцы". Широкую известность актрисе принесли роли в лентах "Красавчик Антонио", а также "Ла Вьячча", где ее партнером стал Жан-Поль Бельмондо и знаменитый фильм Лукино Висконти, "Рокко и его братья", где она снялась с легендарным Аленом Делоном.В 1963 году фильм "Леопард" Лукино Висконти, в котором снялась Кардинале, получил главную премию Каннского фестиваля. После этого успеха ее пригласили сниматься в Голливуд. Там она играла в фильмах "Розовая пантера", а также в культовых картинах Федерико Феллини "Восемь с половиной" и "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне.На счету Кардинале – более 120 ролей в кино, в том числе в лентах Михаила Калатозова "Красная палатка", где партнерами актрисы стали Шон Коннери, Юрий Визбор и Никита Михалков. Последние картины, в которых принимала участие Кардинале, вышли в 2020 году ("Город мошенников"), и в 2022 году ("Остров прощения").Награждена орденами Почетного легиона, "За заслуги перед Испанской Республикой", а также званием командора ордена Искусств и литературы. Также Кардинале получила российскую награду "Золотой орел" за вклад в мировой кинематограф.В 2011 году актриса была включена в топ-50 самых красивых женщин в истории кино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

