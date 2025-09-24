Рейтинг@Mail.ru
Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/umerla-legenda-mirovogo-kino-klaudiya-kardinale--1149672732.html
Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале
Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале
Легенда мирового кино, знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета ANSA. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T09:29
2025-09-24T09:46
новости
в мире
утраты
кинематограф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149672859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0b44c5ed46b5bc0397a226b41aa15af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Легенда мирового кино, знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета ANSA.По данным издания, Кардинале умерла в своем доме в городе Немур близ Парижа, где жила последние несколько лет, в окружении членов семьи.Клаудия Кардинале родилась в 1938 году в Тунисе в семье эмигрантов из Италии. В возрасте 19 лет она победила в местном конкурсе красоты, выиграв поездку на Венецианский кинофестиваль. Там ее заметил продюсер Франко Кристальди и предложил долгосрочный контракт со своей продюсерской компанией Vides.В кино дебютировала в 1958 году в фильме Марио Моничелли "Обычные незнакомцы". Широкую известность актрисе принесли роли в лентах "Красавчик Антонио", а также "Ла Вьячча", где ее партнером стал Жан-Поль Бельмондо и знаменитый фильм Лукино Висконти, "Рокко и его братья", где она снялась с легендарным Аленом Делоном.В 1963 году фильм "Леопард" Лукино Висконти, в котором снялась Кардинале, получил главную премию Каннского фестиваля. После этого успеха ее пригласили сниматься в Голливуд. Там она играла в фильмах "Розовая пантера", а также в культовых картинах Федерико Феллини "Восемь с половиной" и "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне.На счету Кардинале – более 120 ролей в кино, в том числе в лентах Михаила Калатозова "Красная палатка", где партнерами актрисы стали Шон Коннери, Юрий Визбор и Никита Михалков. Последние картины, в которых принимала участие Кардинале, вышли в 2020 году ("Город мошенников"), и в 2022 году ("Остров прощения").Награждена орденами Почетного легиона, "За заслуги перед Испанской Республикой", а также званием командора ордена Искусств и литературы. Также Кардинале получила российскую награду "Золотой орел" за вклад в мировой кинематограф.В 2011 году актриса была включена в топ-50 самых красивых женщин в истории кино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149672859_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_75d4b10f38fb65c2d125971e420dadda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, в мире, утраты, кинематограф
Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале

Звезда итальянского и мирового кино Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет

09:29 24.09.2025 (обновлено: 09:46 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИтальянская актриса Клаудия Кардинале
Итальянская актриса Клаудия Кардинале - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Легенда мирового кино, знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета ANSA.
По данным издания, Кардинале умерла в своем доме в городе Немур близ Парижа, где жила последние несколько лет, в окружении членов семьи.
Клаудия Кардинале родилась в 1938 году в Тунисе в семье эмигрантов из Италии. В возрасте 19 лет она победила в местном конкурсе красоты, выиграв поездку на Венецианский кинофестиваль. Там ее заметил продюсер Франко Кристальди и предложил долгосрочный контракт со своей продюсерской компанией Vides.
В кино дебютировала в 1958 году в фильме Марио Моничелли "Обычные незнакомцы". Широкую известность актрисе принесли роли в лентах "Красавчик Антонио", а также "Ла Вьячча", где ее партнером стал Жан-Поль Бельмондо и знаменитый фильм Лукино Висконти, "Рокко и его братья", где она снялась с легендарным Аленом Делоном.
В 1963 году фильм "Леопард" Лукино Висконти, в котором снялась Кардинале, получил главную премию Каннского фестиваля. После этого успеха ее пригласили сниматься в Голливуд. Там она играла в фильмах "Розовая пантера", а также в культовых картинах Федерико Феллини "Восемь с половиной" и "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне.
На счету Кардинале – более 120 ролей в кино, в том числе в лентах Михаила Калатозова "Красная палатка", где партнерами актрисы стали Шон Коннери, Юрий Визбор и Никита Михалков. Последние картины, в которых принимала участие Кардинале, вышли в 2020 году ("Город мошенников"), и в 2022 году ("Остров прощения").
Награждена орденами Почетного легиона, "За заслуги перед Испанской Республикой", а также званием командора ордена Искусств и литературы. Также Кардинале получила российскую награду "Золотой орел" за вклад в мировой кинематограф.
В 2011 году актриса была включена в топ-50 самых красивых женщин в истории кино.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиВ миреУтратыКинематограф
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:0710-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
10:00ПСБ в Крыму начал установку онлайн-касс для бизнеса
09:53В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы
09:29Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале
09:24ВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
09:19Как в Севастополе готовят учеников и родителей к итоговой аттестации
09:16В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки
09:02Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
08:38Под триколором мы отстояли свою свободу: крымчан поздравили с Днем флага
08:25"Штопор" летчика Арцеулова – высший пилотаж по-русски в инфографике
08:08Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным
07:5770 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
07:49Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске
07:36В Севастополе отразили атаку беспилотников
07:26Крым отмечает День флага и герба
07:10Крымский мост сейчас - ситуация на утро среды
06:52Массированная атака на объекты ТЭК в Волгоградской области - что известно
06:36Признать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнение
06:21Аэропорты Сочи и Геленджика закрыты в целях безопасности
06:05В Севастополе перекрыт рейд
Лента новостейМолния