Под триколором мы отстояли свою свободу: крымчан поздравили с Днем флага

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. День государственного герба и государственного флага отмечают в Крыму. Для многих жителей полуострова эти символы олицетворяют объединение народов, обеспечивая связь и преемственность поколений. Об этом говорится в поздравлении главы республики Сергея Аксенова.Он напомнил, что грифон – древний символ Тавриды, воплощение силы и мудрости. Девиз "Процветание в единстве" на гербе выражает общую цель крымчан. "А в цветах флага отражена давняя крымская мечта о единстве с Россией и вера в неизбежное торжество исторической справедливости", - добавил Аксенов.По его словам, эти символы объединяют крымчан, обеспечивая связь и преемственность поколений. "Под нашим триколором мы отстояли свою свободу в дни Крымской весны и вернулись домой. И сегодня мы вместе со всей страной вносим свой вклад в общую Победу", – подчеркнул глава Крыма.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов добавил, что крымские символы отражают ментальность, сущность крымского народа, стремление быть частью великой России."Под сенью нашего, крымского, триколора и герба, провозглашающего процветание в единстве, мы проделали большой, сложный путь по возвращению в Россию, сумели сохранить на полуострове русскую культуру, язык, историю, а сегодня – ведем активную созидательную деятельность в республике", – сказал Константинов.Потому для крымского народа эти символы – олицетворение достигнутых и будущих побед, достойного настоящего и будущего, заключил председатель Госсовета республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

