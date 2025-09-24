Рейтинг@Mail.ru
На Крым идет штормовой ветер - РИА Новости Крым, 24.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250924/na-krym-idet-shtormovoy-veter-1149687968.html
На Крым идет штормовой ветер
На Крым идет штормовой ветер - РИА Новости Крым, 24.09.2025
На Крым идет штормовой ветер
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра до штормовых значений. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра до штормовых значений. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Не исключены нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта, особенно на участках горных перевалов."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - подчеркнули в МЧС.В ведомстве призывают жителей и гостей полуострова не выходить в горы и леса, отказаться от морских прогулок, не находиться на набережных и не выходить на берегоукрепительные водоемы.Автовладельцев призывает не парковать машины рядом с рекламными щитами, слабоукрепленными конструкциями, под деревьями и проводами.
На Крым идет штормовой ветер

На Крым 25 сентября обрушится штормовой ветер – объявлено экстренное предупреждение

15:48 24.09.2025 (обновлено: 15:58 24.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра до штормовых значений. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 и 26 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Не исключены нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - подчеркнули в МЧС.
В ведомстве призывают жителей и гостей полуострова не выходить в горы и леса, отказаться от морских прогулок, не находиться на набережных и не выходить на берегоукрепительные водоемы.
Автовладельцев призывает не парковать машины рядом с рекламными щитами, слабоукрепленными конструкциями, под деревьями и проводами.
