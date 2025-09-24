https://crimea.ria.ru/20250924/krym-otmechaet-den-flaga-i-gerba-1140552970.html
Крым отмечает День флага и герба
24 сентября Республика Крым отмечает День государственного флага и герба.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 24 сентября Республика Крым отмечает День государственного флага и герба.Изначально крымчане праздновали День флага 19 января – накануне Дня Республики – годовщины проведения всекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР. Эта дата и вошла как норма в республиканский закон от 29 декабря 2014 года "О праздниках и памятных датах в РК". Однако уже в марте 2015 года депутаты Госсовета перенесли праздник на 24 сентября и переименовали его в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым – именно в этот день в 1992 году флаг и герб Крыма были утверждены парламентом полуострова как государственные символы.Флаг Республики представляет собой полотнище из трех горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, средней – белого, нижней – красного. Авторы государственного символа подчеркивают, что специально подбирали цвета по аналогии с российским триколором.В одной из первоначальных версий на флаге РК должен был находиться грифон. Однако в последний момент от идеи отказались – ради удобства.Но он присутствует на гербе РК, который представляет собой в червленом (красном) варяжском щите обращенного влево серебряного грифона, держащего в правой лапе раскрытую серебряную раковину с голубой жемчужиной. Щит увенчан восходящим солнцем и окружен двумя белыми колоннами, соединенными сине-бело-красной лентой с девизом "Процветание в единстве".Грифон – существо известное из античной мифологии, служившее символом Северного Причерноморья и, в частности, Крыма. На гербе он изображен как символ хранителя Республики.
