Крым отмечает День флага и герба
Ливадийский дворец. Карта Крыма.
Крым отмечает День флага и герба
Крым отмечает День флага и герба
Крым отмечает День флага и герба
24 сентября Республика Крым отмечает День государственного флага и герба.
2025-09-24
2025-09-24
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/27/30/273029_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_06b1397b0f53823d41aacb845bc2098c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 24 сентября Республика Крым отмечает День государственного флага и герба.Изначально крымчане праздновали День флага 19 января – накануне Дня Республики – годовщины проведения всекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР. Эта дата и вошла как норма в республиканский закон от 29 декабря 2014 года "О праздниках и памятных датах в РК". Однако уже в марте 2015 года депутаты Госсовета перенесли праздник на 24 сентября и переименовали его в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым – именно в этот день в 1992 году флаг и герб Крыма были утверждены парламентом полуострова как государственные символы.Флаг Республики представляет собой полотнище из трех горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, средней – белого, нижней – красного. Авторы государственного символа подчеркивают, что специально подбирали цвета по аналогии с российским триколором.В одной из первоначальных версий на флаге РК должен был находиться грифон. Однако в последний момент от идеи отказались – ради удобства.Но он присутствует на гербе РК, который представляет собой в червленом (красном) варяжском щите обращенного влево серебряного грифона, держащего в правой лапе раскрытую серебряную раковину с голубой жемчужиной. Щит увенчан восходящим солнцем и окружен двумя белыми колоннами, соединенными сине-бело-красной лентой с девизом "Процветание в единстве".Грифон – существо известное из античной мифологии, служившее символом Северного Причерноморья и, в частности, Крыма. На гербе он изображен как символ хранителя Республики.
РИА Новости Крым
Крым отмечает День флага и герба

07:26 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 24 сентября Республика Крым отмечает День государственного флага и герба.
Изначально крымчане праздновали День флага 19 января – накануне Дня Республики – годовщины проведения всекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР. Эта дата и вошла как норма в республиканский закон от 29 декабря 2014 года "О праздниках и памятных датах в РК". Однако уже в марте 2015 года депутаты Госсовета перенесли праздник на 24 сентября и переименовали его в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым – именно в этот день в 1992 году флаг и герб Крыма были утверждены парламентом полуострова как государственные символы.
Флаг Республики представляет собой полотнище из трех горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, средней – белого, нижней – красного. Авторы государственного символа подчеркивают, что специально подбирали цвета по аналогии с российским триколором.
Красный цвет (1/6 часть полотнища) символизирует героическую и трагическую историю Крыма, синий (также занимает 1/6 часть флага) в геральдике – цвет надежды и веры в будущее, а белый – цвет равенства – отражает многонациональный, мультикультурный полуостров. При этом белый цвет на флаге Республики является доминирующим – занимает основную часть полотнища – 4/6 ширины.
В одной из первоначальных версий на флаге РК должен был находиться грифон. Однако в последний момент от идеи отказались – ради удобства.
Но он присутствует на гербе РК, который представляет собой в червленом (красном) варяжском щите обращенного влево серебряного грифона, держащего в правой лапе раскрытую серебряную раковину с голубой жемчужиной. Щит увенчан восходящим солнцем и окружен двумя белыми колоннами, соединенными сине-бело-красной лентой с девизом "Процветание в единстве".
Грифон – существо известное из античной мифологии, служившее символом Северного Причерноморья и, в частности, Крыма. На гербе он изображен как символ хранителя Республики.
