Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/vozdushnuyu-trevogu-obyavili-v-sevastopole-1149640748.html
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T23:29
2025-09-23T23:30
севастополь
новости севастополя
крым
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу

23:29 23.09.2025 (обновлено: 23:30 23.09.2025)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяКрымСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевВоздушная тревога в Севастополе
 
