438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО
2025-09-23T12:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 438 украинских беспилотников, а также управляемые авиабомбы и реактивные снаряды американского производства. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией были уничтожены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
