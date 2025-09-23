https://crimea.ria.ru/20250923/438-bespilotnikov-i-tri-snaryada-himars-unichtozheny-pvo-1149652287.html

438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО

новости сво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

пво

himars

patriot (зенитный ракетный комплекс)

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 438 украинских беспилотников, а также управляемые авиабомбы и реактивные снаряды американского производства. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией были уничтожены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

