438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/438-bespilotnikov-i-tri-snaryada-himars-unichtozheny-pvo-1149652287.html
438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО
438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО - РИА Новости Крым, 23.09.2025
438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО
Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 438 украинских беспилотников, а также управляемые авиабомбы и реактивные снаряды американского... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T12:59
2025-09-23T12:59
новости сво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
himars
patriot (зенитный ракетный комплекс)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148902078_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_c08cfd7d83ba7e89a2125ccca4c34cdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 438 украинских беспилотников, а также управляемые авиабомбы и реактивные снаряды американского производства. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией были уничтожены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах.
2025
1920
1920
true
438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО

Силы ПВО сбили 438 беспилотников и три снаряда HIMARS – Минобороны

12:59 23.09.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр"
Расчет ПВО группировки Центр - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 438 украинских беспилотников, а также управляемые авиабомбы и реактивные снаряды американского производства. Об этом сообщили в Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сводке военного ведомства.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией были уничтожены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах.
12:24
Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе
 
