Маргарита Симоньян проходит лечение от рака

Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома", что проходит лечение от рака, а ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, по-прежнему находится в коме.
"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", - написала Симоньян, отвечая на сообщение одного из своих подписчиков.
Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит операция. Позже она рассказала, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. Позже медиаменеджер сообщала, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение.
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Известно об этом стало в начале января.
