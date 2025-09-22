Рейтинг@Mail.ru
Маргарита Симоньян проходит лечение от рака - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Маргарита Симоньян проходит лечение от рака
Маргарита Симоньян проходит лечение от рака - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Маргарита Симоньян проходит лечение от рака
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома",... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T13:50
2025-09-22T13:50
россия
новости
маргарита симоньян
международная медиагруппа "россия сегодня"
rt
онкология
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома", что проходит лечение от рака, а ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, по-прежнему находится в коме.Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит операция. Позже она рассказала, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. Позже медиаменеджер сообщала, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение.Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Известно об этом стало в начале января.
Маргарита Симоньян проходит лечение от рака

Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака

13:50 22.09.2025
 
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия Сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома", что проходит лечение от рака, а ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, по-прежнему находится в коме.
"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", - написала Симоньян, отвечая на сообщение одного из своих подписчиков.
Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит операция. Позже она рассказала, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. Позже медиаменеджер сообщала, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение.
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Известно об этом стало в начале января.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
РоссияНовостиМаргарита СимоньянМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"RTОнкология
 
