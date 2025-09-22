https://crimea.ria.ru/20250922/margarita-simonyan-prokhodit-lechenie-ot-raka-1149622618.html

Маргарита Симоньян проходит лечение от рака

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома", что проходит лечение от рака, а ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, по-прежнему находится в коме.Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит операция. Позже она рассказала, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. Позже медиаменеджер сообщала, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение.Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Известно об этом стало в начале января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

