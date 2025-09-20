Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу после сильного шторма снова восстановилась теплая погода. В эти выходные туристы и жители полуострова снова могут искупаться в море. Где на побережье самая теплая вода - в материале РИА Новости Крым.В Керченском проливе температура воды +19, в Азовском море - +20 градусов.20 сентября синоптики прогнозируют в Крыму солнечную погоду и до +24 градусов тепла. По данным ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму после шторма, вызванного небольшим, но очень активным циклоническим волчком, который раскручивался над Керченским проливом, снова восстановится теплая, сухая и солнечная погода.Он отметил, что в эти выходные над полуостровом будет господствовать мощный антициклон, и его нисходящие воздушные потоки не оставят ни шанса на облака, а уж тем более на осадки. Поэтому жителей Крыма и в субботу, и в воскресенье ждет солнечная, сухая и очень комфортная погода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Где самое теплое море в Крыму

В Крыму самое теплое море у берегов Ялты и Феодосии

17:40 20.09.2025
 
© РИА Новости КрымПляж в Евпатории
Пляж в Евпатории - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу после сильного шторма снова восстановилась теплая погода. В эти выходные туристы и жители полуострова снова могут искупаться в море. Где на побережье самая теплая вода - в материале РИА Новости Крым.
По данным республиканского гидрометцентра, самое теплое море в субботу у берегов Ялты и Феодосии - +23 градуса. В Евпатории вода прогрета до 21 градуса, в Алуште и Севастополе - до +20.
В Керченском проливе температура воды +19, в Азовском море - +20 градусов.
20 сентября синоптики прогнозируют в Крыму солнечную погоду и до +24 градусов тепла.
По данным ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму после шторма, вызванного небольшим, но очень активным циклоническим волчком, который раскручивался над Керченским проливом, снова восстановится теплая, сухая и солнечная погода.
Он отметил, что в эти выходные над полуостровом будет господствовать мощный антициклон, и его нисходящие воздушные потоки не оставят ни шанса на облака, а уж тем более на осадки. Поэтому жителей Крыма и в субботу, и в воскресенье ждет солнечная, сухая и очень комфортная погода.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
