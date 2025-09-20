https://crimea.ria.ru/20250920/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-1149588215.html

Где самое теплое море в Крыму

Где самое теплое море в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2025

Где самое теплое море в Крыму

В Крыму в субботу после сильного шторма снова восстановилась теплая погода. В эти выходные туристы и жители полуострова снова могут искупаться в море. Где на... РИА Новости Крым, 20.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу после сильного шторма снова восстановилась теплая погода. В эти выходные туристы и жители полуострова снова могут искупаться в море. Где на побережье самая теплая вода - в материале РИА Новости Крым.В Керченском проливе температура воды +19, в Азовском море - +20 градусов.20 сентября синоптики прогнозируют в Крыму солнечную погоду и до +24 градусов тепла. По данным ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму после шторма, вызванного небольшим, но очень активным циклоническим волчком, который раскручивался над Керченским проливом, снова восстановится теплая, сухая и солнечная погода.Он отметил, что в эти выходные над полуостровом будет господствовать мощный антициклон, и его нисходящие воздушные потоки не оставят ни шанса на облака, а уж тем более на осадки. Поэтому жителей Крыма и в субботу, и в воскресенье ждет солнечная, сухая и очень комфортная погода.

