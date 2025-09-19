Рейтинг@Mail.ru
Послы трех государств Африки посетили Крым - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/posly-trekh-gosudarstv-afriki-posetili-krym-1149561899.html
Послы трех государств Африки посетили Крым
Послы трех государств Африки посетили Крым - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Послы трех государств Африки посетили Крым
Послы трех государств конфедерации стран Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыли в Крым. Официальная встреча с главой республики Сергеем Аксеновым... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T13:45
2025-09-19T14:25
африка
крым
сергей аксенов
политика
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149557305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eedca5ec220a359ef07e0c9542adb612.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент – РИА Новости Крым. Послы трех государств конфедерации стран Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыли в Крым. Официальная встреча с главой республики Сергеем Аксеновым состоялась в Совете министров РК.Как во время своей приветственной речи сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в Российской Федерации Сейду Камиссоко, в 2023 году странам конфедерации Сахеля презентовали крымский регион в Москве."Мы увидели то, что произошло здесь в Крыму, и решили приехать сюда, посмотреть, как можно наладить наши непосредственные отношения. Россия – единственная из стран, которая помогает нам в нашей независимости. Наши отношения начались давно, еще во времена Советского Союза, который был единственной страной, которая поддержала нас и признала нашу независимость со всеми теми сложностями, которые мы имели в то время", - заявил Камиссоко.Наглядно на встрече сотрудничество между Россией и Африкой показал чрезвычайный и полномочный посол Буркина-Фасо в Российской Федерации Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, обратившись со своим приветственным словом на прекрасном русском языке.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов процитировал президента России Владимира Путина, который отметил, что союз между Россией и Африкой становится одним из главных направлений российской политики.Он также заметил, что, если будет возможность, он совершит визит в страны конфедерации Сахеля.Представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский, также присутствовавший на встрече, в ответ на это рассказал, что вместе со своим коллегой в Буркина-Фасо уже несколько месяцев занимается разработкой вопроса отправки из Крыма делегации из представителей бизнеса, органов государственной власти и культуры.Представитель стран конфедерации Сахеля отметил, что после дружеского визита в Крым страны уже готовы работать над различными меморандумами и подписанием официальных соглашений о сотрудничестве.Послы из стран Африки единодушно отметили, что с 1960 года СССР оказывал мощную поддержку странам Сахеля, в том числе и образовывая кадры: "все наши первые кадры были сформированы здесь, в России".Также послы выразили надежду, что в будущем между тремя представляемыми ими странами Африки и Крымом будут развиваться различные инвестиционные проекты в области безопасности и энергетики.В конце встречи присутствующие обменялись подарками: Сергей Аксенов подарил каждому из послов сувенирный макет Крымского моста, а послы разных стран – панно с символами Нигера, статуэтку черного дерева и шляпу по моде народов Буркина-Фасо.Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250903/vstrecha-liderov-rossii-i-kongo--putin-nazval-prioritet-rf-v-afrike-1149170803.html
африка
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149557305_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c18e3df952f4cfe8f17845e9c10a779e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
африка, крым, сергей аксенов, политика, новости крыма, видео
Послы трех государств Африки посетили Крым

Послы Мали, Буркина-Фасо и Нигера встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым

13:45 19.09.2025 (обновлено: 14:25 19.09.2025)
 
© РИА Новости КрымВстреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент – РИА Новости Крым. Послы трех государств конфедерации стран Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыли в Крым. Официальная встреча с главой республики Сергеем Аксеновым состоялась в Совете министров РК.
Как во время своей приветственной речи сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в Российской Федерации Сейду Камиссоко, в 2023 году странам конфедерации Сахеля презентовали крымский регион в Москве.
"Мы увидели то, что произошло здесь в Крыму, и решили приехать сюда, посмотреть, как можно наладить наши непосредственные отношения. Россия – единственная из стран, которая помогает нам в нашей независимости. Наши отношения начались давно, еще во времена Советского Союза, который был единственной страной, которая поддержала нас и признала нашу независимость со всеми теми сложностями, которые мы имели в то время", - заявил Камиссоко.
© РИА Новости КрымВстреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым
Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
Наглядно на встрече сотрудничество между Россией и Африкой показал чрезвычайный и полномочный посол Буркина-Фасо в Российской Федерации Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, обратившись со своим приветственным словом на прекрасном русском языке.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов процитировал президента России Владимира Путина, который отметил, что союз между Россией и Африкой становится одним из главных направлений российской политики.
"Для нас ваш визит очень значим. Даже если у нас сейчас нет пока общего дела. Но дружеские отношения, намерения установить более тесные контакты - это уже первый шаг на пути к общим программам и проектам, нахождению точек соприкосновения в экономике. Поэтому постараемся тоже максимально показать наши возможности в Республике Крым, с тем, чтобы у вас было полное понимание, что Крым как субъект Российской Федерации может предложить", - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
Он также заметил, что, если будет возможность, он совершит визит в страны конфедерации Сахеля.
© РИА Новости КрымВстреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым
Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
Представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский, также присутствовавший на встрече, в ответ на это рассказал, что вместе со своим коллегой в Буркина-Фасо уже несколько месяцев занимается разработкой вопроса отправки из Крыма делегации из представителей бизнеса, органов государственной власти и культуры.
Представитель стран конфедерации Сахеля отметил, что после дружеского визита в Крым страны уже готовы работать над различными меморандумами и подписанием официальных соглашений о сотрудничестве.
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
1 из 4

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
2 из 4

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
3 из 4

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
4 из 4

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

© ТГ-канал Сергея Аксенова
1 из 4

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

© ТГ-канал Сергея Аксенова
2 из 4

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

© ТГ-канал Сергея Аксенова
3 из 4

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

© ТГ-канал Сергея Аксенова
4 из 4

Встреча Сергея Аксенова с послами африканских государств

© ТГ-канал Сергея Аксенова
"Мы увидели новые возможности и варианты. Мы видим, что Крым - это спокойный регион, где можно мирно развивать сотрудничество", – подчеркнул он.
Послы из стран Африки единодушно отметили, что с 1960 года СССР оказывал мощную поддержку странам Сахеля, в том числе и образовывая кадры: "все наши первые кадры были сформированы здесь, в России".
"Мы очень интересуемся сферой образования, чтобы представители наших стран получили образование здесь, в Крыму", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Нигер в Российской Федерации Исса Абду Сидику.
Также послы выразили надежду, что в будущем между тремя представляемыми ими странами Африки и Крымом будут развиваться различные инвестиционные проекты в области безопасности и энергетики.
© РИА Новости КрымВстреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым
Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
В конце встречи присутствующие обменялись подарками: Сергей Аксенов подарил каждому из послов сувенирный макет Крымского моста, а послы разных стран – панно с символами Нигера, статуэтку черного дерева и шляпу по моде народов Буркина-Фасо.
Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
3 сентября, 12:38
Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке
 
АфрикаКрымСергей АксеновПолитикаНовости КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату
14:23Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе
13:45Послы трех государств Африки посетили Крым
13:21Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
13:05Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю
12:28Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
12:22Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
12:12Армия России освободила Муравку в ДНР
12:08Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
11:56Феодосия обесточена из-за аварии
11:46В Севастополе частично открыли рейд
11:41Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает
11:34Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясения
11:19БПЛА в Польше и преступления ВСУ: Захарова обвинила Запад в лицемерии
10:48В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
10:151,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга 0:39
09:58На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
09:45Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
09:40В Феодосии будут стрелять
09:16Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
Лента новостейМолния