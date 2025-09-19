https://crimea.ria.ru/20250919/posly-trekh-gosudarstv-afriki-posetili-krym-1149561899.html

Послы трех государств Африки посетили Крым

Послы трех государств конфедерации стран Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыли в Крым. Официальная встреча с главой республики Сергеем Аксеновым... РИА Новости Крым, 19.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент – РИА Новости Крым. Послы трех государств конфедерации стран Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыли в Крым. Официальная встреча с главой республики Сергеем Аксеновым состоялась в Совете министров РК.Как во время своей приветственной речи сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в Российской Федерации Сейду Камиссоко, в 2023 году странам конфедерации Сахеля презентовали крымский регион в Москве."Мы увидели то, что произошло здесь в Крыму, и решили приехать сюда, посмотреть, как можно наладить наши непосредственные отношения. Россия – единственная из стран, которая помогает нам в нашей независимости. Наши отношения начались давно, еще во времена Советского Союза, который был единственной страной, которая поддержала нас и признала нашу независимость со всеми теми сложностями, которые мы имели в то время", - заявил Камиссоко.Наглядно на встрече сотрудничество между Россией и Африкой показал чрезвычайный и полномочный посол Буркина-Фасо в Российской Федерации Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, обратившись со своим приветственным словом на прекрасном русском языке.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов процитировал президента России Владимира Путина, который отметил, что союз между Россией и Африкой становится одним из главных направлений российской политики.Он также заметил, что, если будет возможность, он совершит визит в страны конфедерации Сахеля.Представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский, также присутствовавший на встрече, в ответ на это рассказал, что вместе со своим коллегой в Буркина-Фасо уже несколько месяцев занимается разработкой вопроса отправки из Крыма делегации из представителей бизнеса, органов государственной власти и культуры.Представитель стран конфедерации Сахеля отметил, что после дружеского визита в Крым страны уже готовы работать над различными меморандумами и подписанием официальных соглашений о сотрудничестве.Послы из стран Африки единодушно отметили, что с 1960 года СССР оказывал мощную поддержку странам Сахеля, в том числе и образовывая кадры: "все наши первые кадры были сформированы здесь, в России".Также послы выразили надежду, что в будущем между тремя представляемыми ими странами Африки и Крымом будут развиваться различные инвестиционные проекты в области безопасности и энергетики.В конце встречи присутствующие обменялись подарками: Сергей Аксенов подарил каждому из послов сувенирный макет Крымского моста, а послы разных стран – панно с символами Нигера, статуэтку черного дерева и шляпу по моде народов Буркина-Фасо.Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

