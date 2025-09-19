Послы трех государств Африки посетили Крым
Послы Мали, Буркина-Фасо и Нигера встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым
13:45 19.09.2025 (обновлено: 14:25 19.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент – РИА Новости Крым. Послы трех государств конфедерации стран Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыли в Крым. Официальная встреча с главой республики Сергеем Аксеновым состоялась в Совете министров РК.
Как во время своей приветственной речи сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в Российской Федерации Сейду Камиссоко, в 2023 году странам конфедерации Сахеля презентовали крымский регион в Москве.
"Мы увидели то, что произошло здесь в Крыму, и решили приехать сюда, посмотреть, как можно наладить наши непосредственные отношения. Россия – единственная из стран, которая помогает нам в нашей независимости. Наши отношения начались давно, еще во времена Советского Союза, который был единственной страной, которая поддержала нас и признала нашу независимость со всеми теми сложностями, которые мы имели в то время", - заявил Камиссоко.
Наглядно на встрече сотрудничество между Россией и Африкой показал чрезвычайный и полномочный посол Буркина-Фасо в Российской Федерации Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, обратившись со своим приветственным словом на прекрасном русском языке.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов процитировал президента России Владимира Путина, который отметил, что союз между Россией и Африкой становится одним из главных направлений российской политики.
"Для нас ваш визит очень значим. Даже если у нас сейчас нет пока общего дела. Но дружеские отношения, намерения установить более тесные контакты - это уже первый шаг на пути к общим программам и проектам, нахождению точек соприкосновения в экономике. Поэтому постараемся тоже максимально показать наши возможности в Республике Крым, с тем, чтобы у вас было полное понимание, что Крым как субъект Российской Федерации может предложить", - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
Он также заметил, что, если будет возможность, он совершит визит в страны конфедерации Сахеля.
Представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский, также присутствовавший на встрече, в ответ на это рассказал, что вместе со своим коллегой в Буркина-Фасо уже несколько месяцев занимается разработкой вопроса отправки из Крыма делегации из представителей бизнеса, органов государственной власти и культуры.
Представитель стран конфедерации Сахеля отметил, что после дружеского визита в Крым страны уже готовы работать над различными меморандумами и подписанием официальных соглашений о сотрудничестве.
"Мы увидели новые возможности и варианты. Мы видим, что Крым - это спокойный регион, где можно мирно развивать сотрудничество", – подчеркнул он.
Послы из стран Африки единодушно отметили, что с 1960 года СССР оказывал мощную поддержку странам Сахеля, в том числе и образовывая кадры: "все наши первые кадры были сформированы здесь, в России".
"Мы очень интересуемся сферой образования, чтобы представители наших стран получили образование здесь, в Крыму", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Нигер в Российской Федерации Исса Абду Сидику.
Также послы выразили надежду, что в будущем между тремя представляемыми ими странами Африки и Крымом будут развиваться различные инвестиционные проекты в области безопасности и энергетики.
В конце встречи присутствующие обменялись подарками: Сергей Аксенов подарил каждому из послов сувенирный макет Крымского моста, а послы разных стран – панно с символами Нигера, статуэтку черного дерева и шляпу по моде народов Буркина-Фасо.
