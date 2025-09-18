https://crimea.ria.ru/20250918/raskryt-dokument-o-planakh-britanii-protiv-sssr-posle-voyny-s-gitlerom-1149521241.html
Раскрыт документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Великобритания сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году активно намеревалась возглавить борьбу против СССР в Европе, Лондон рассматривал Советский Союз как самого вероятного своего противника в новой мировой войне и запланировал создание антисоветского военного блока западноевропейских стран – об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России.К 80-летию Великой Победы подготовлен шеститомный сборник из более чем 800 рассекреченных архивных документов СВР, охватывающих весь период Второй мировой – от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии. Электронная версия сборника опубликована на сайте Российского исторического общества.Среди этих документов – обзорный материал на 16 страницах "Некоторые данные об английской политике в отношении СССР", созданный на основе британских секретных документов, добытых советской внешней разведкой. В обзоре приводились планы руководства Великобритании в отношении Советского Союза. Документ, датированный 29 октября 1945 года, был подготовлен 8-м (информационным) отделом Первого управления (внешняя разведка) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, и предназначался для Наркомата иностранных дел СССР."Вторая мировая война коренным образом изменила соотношение сил. Советский Союз стал решающей силой в Европе" - это, по данным советской разведки, признавала британская элита. Также указывалось, что успехи Красной армии и рост симпатий к СССР со стороны населения стран, освобожденных от гитлеровской оккупации, "вызвали большую тревогу в правящих кругах Великобритании", и что английская дипломатия решила вести энергичную борьбу против влияния СССР в странах западной и юго-восточной Европы, на Ближнем и Дальнем Востоке."Правящие круги Великобритании рассматривают СССР как наиболее вероятного противника Великобритании в будущей мировой войне. Этим, по их мнению, должна определяться политика Великобритании по отношению к СССР", - подчеркивали в советской разведке.Москва располагала содержанием меморандума штаба послевоенного планирования британского Комитета начальников штабов от 29 июня 1945 года. Согласно меморандуму, стратегической задачей Лондона определялось создание западно-европейского блока первоначально под флагом якобы организации контроля за послевоенной Германией. Планировалось, что в этот альянс войдут Великобритания, Франция, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия и, если возможно, Испания и Италия.Позже эти планы реализовались в ходе создания НАТО. В 1948 году Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключили Брюссельский договор с целью противостояния СССР. Этот шаг принято считать началом формирования Североатлантического альянса.Также в меморандуме говорилось о необходимости сохранения доминирующего положения Великобритании на Среднем Востоке. Помимо этого, речь шла о создании военных баз на Дальнем Востоке."Особо подчеркивается необходимость помешать СССР приобрести в Китае большее влияние, чем США и Англия, и обеспечить, чтобы потенциальные резервы Китая в людской силе были предоставлены в случае необходимости Англии и США, а не СССР", - указывалось в обзоре. Также Лондон считал необходимым "предупреждение возрождения Германии, враждебной Англии и дружественной СССР". Еще одной задачей было "привлечение США к активному участию в обеспечении англо-американских интересов в тех районах, где эти интересы не расходятся между собой".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Великобритания сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году активно намеревалась возглавить борьбу против СССР в Европе, Лондон рассматривал Советский Союз как самого вероятного своего противника в новой мировой войне и запланировал создание антисоветского военного блока западноевропейских стран – об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России.
К 80-летию Великой Победы подготовлен шеститомный сборник из более чем 800 рассекреченных архивных документов СВР, охватывающих весь период Второй мировой – от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии. Электронная версия сборника опубликована на сайте Российского исторического общества.
Среди этих документов – обзорный материал на 16 страницах "Некоторые данные об английской политике в отношении СССР", созданный на основе британских секретных документов, добытых советской внешней разведкой. В обзоре приводились планы руководства Великобритании в отношении Советского Союза. Документ, датированный 29 октября 1945 года, был подготовлен 8-м (информационным) отделом Первого управления (внешняя разведка) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, и предназначался для Наркомата иностранных дел СССР.
"Вторая мировая война коренным образом изменила соотношение сил. Советский Союз стал решающей силой в Европе" - это, по данным советской разведки, признавала британская элита.
"В противовес растущему влиянию Советского Союза в европейских странах в правящих кругах Великобритании возникли планы создания федераций европейских государств в качестве "санитарного кордона" против СССР, а позднее план создания с этой же целью западно-европейского блока", - отмечалось в обзоре.
Также указывалось, что успехи Красной армии и рост симпатий к СССР со стороны населения стран, освобожденных от гитлеровской оккупации, "вызвали большую тревогу в правящих кругах Великобритании", и что английская дипломатия решила вести энергичную борьбу против влияния СССР в странах западной и юго-восточной Европы, на Ближнем и Дальнем Востоке.
"Правящие круги Великобритании рассматривают СССР как наиболее вероятного противника Великобритании в будущей мировой войне. Этим, по их мнению, должна определяться политика Великобритании по отношению к СССР", - подчеркивали в советской разведке.
Москва располагала содержанием меморандума штаба послевоенного планирования британского Комитета начальников штабов от 29 июня 1945 года. Согласно меморандуму, стратегической задачей Лондона определялось создание западно-европейского блока первоначально под флагом якобы организации контроля за послевоенной Германией. Планировалось, что в этот альянс войдут Великобритания, Франция, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия и, если возможно, Испания и Италия.
Позже эти планы реализовались в ходе создания НАТО. В 1948 году Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключили Брюссельский договор с целью противостояния СССР. Этот шаг принято считать началом формирования Североатлантического альянса.
Также в меморандуме говорилось о необходимости сохранения доминирующего положения Великобритании на Среднем Востоке.
"Ставится вопрос о содержании там значительного резерва высокоподвижных военных частей", - отмечалось в обзоре советской внешней разведки. Также в Лондоне планировали "проведение ряда мероприятий в Индии и Афганистане".
Помимо этого, речь шла о создании военных баз на Дальнем Востоке.
"Особо подчеркивается необходимость помешать СССР приобрести в Китае большее влияние, чем США и Англия, и обеспечить, чтобы потенциальные резервы Китая в людской силе были предоставлены в случае необходимости Англии и США, а не СССР", - указывалось в обзоре. Также Лондон считал необходимым "предупреждение возрождения Германии, враждебной Англии и дружественной СССР". Еще одной задачей было "привлечение США к активному участию в обеспечении англо-американских интересов в тех районах, где эти интересы не расходятся между собой".
