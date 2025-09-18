Рейтинг@Mail.ru
Раскрыт документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250918/raskryt-dokument-o-planakh-britanii-protiv-sssr-posle-voyny-s-gitlerom-1149521241.html
Раскрыт документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером
Раскрыт документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Раскрыт документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером
Великобритания сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году активно намеревалась возглавить борьбу против СССР в Европе, Лондон рассматривал Советский РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T08:45
2025-09-18T08:45
великобритания
ссср
служба внешней разведки (свр)
россия
новости
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111417/41/1114174166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45ae66325e6a6c6c29779233be42ec79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Великобритания сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году активно намеревалась возглавить борьбу против СССР в Европе, Лондон рассматривал Советский Союз как самого вероятного своего противника в новой мировой войне и запланировал создание антисоветского военного блока западноевропейских стран – об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России.К 80-летию Великой Победы подготовлен шеститомный сборник из более чем 800 рассекреченных архивных документов СВР, охватывающих весь период Второй мировой – от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии. Электронная версия сборника опубликована на сайте Российского исторического общества.Среди этих документов – обзорный материал на 16 страницах "Некоторые данные об английской политике в отношении СССР", созданный на основе британских секретных документов, добытых советской внешней разведкой. В обзоре приводились планы руководства Великобритании в отношении Советского Союза. Документ, датированный 29 октября 1945 года, был подготовлен 8-м (информационным) отделом Первого управления (внешняя разведка) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, и предназначался для Наркомата иностранных дел СССР."Вторая мировая война коренным образом изменила соотношение сил. Советский Союз стал решающей силой в Европе" - это, по данным советской разведки, признавала британская элита. Также указывалось, что успехи Красной армии и рост симпатий к СССР со стороны населения стран, освобожденных от гитлеровской оккупации, "вызвали большую тревогу в правящих кругах Великобритании", и что английская дипломатия решила вести энергичную борьбу против влияния СССР в странах западной и юго-восточной Европы, на Ближнем и Дальнем Востоке."Правящие круги Великобритании рассматривают СССР как наиболее вероятного противника Великобритании в будущей мировой войне. Этим, по их мнению, должна определяться политика Великобритании по отношению к СССР", - подчеркивали в советской разведке.Москва располагала содержанием меморандума штаба послевоенного планирования британского Комитета начальников штабов от 29 июня 1945 года. Согласно меморандуму, стратегической задачей Лондона определялось создание западно-европейского блока первоначально под флагом якобы организации контроля за послевоенной Германией. Планировалось, что в этот альянс войдут Великобритания, Франция, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия и, если возможно, Испания и Италия.Позже эти планы реализовались в ходе создания НАТО. В 1948 году Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключили Брюссельский договор с целью противостояния СССР. Этот шаг принято считать началом формирования Североатлантического альянса.Также в меморандуме говорилось о необходимости сохранения доминирующего положения Великобритании на Среднем Востоке. Помимо этого, речь шла о создании военных баз на Дальнем Востоке."Особо подчеркивается необходимость помешать СССР приобрести в Китае большее влияние, чем США и Англия, и обеспечить, чтобы потенциальные резервы Китая в людской силе были предоставлены в случае необходимости Англии и США, а не СССР", - указывалось в обзоре. Также Лондон считал необходимым "предупреждение возрождения Германии, враждебной Англии и дружественной СССР". Еще одной задачей было "привлечение США к активному участию в обеспечении англо-американских интересов в тех районах, где эти интересы не расходятся между собой".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
великобритания
ссср
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111417/41/1114174166_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_cee3259d00fe64be5c0d32ea6ae841c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, ссср, служба внешней разведки (свр), россия, новости, история
Раскрыт документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером

Рассекречены документы СВР о планах Лондона бороться против СССР

08:45 18.09.2025
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Великобритания сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году активно намеревалась возглавить борьбу против СССР в Европе, Лондон рассматривал Советский Союз как самого вероятного своего противника в новой мировой войне и запланировал создание антисоветского военного блока западноевропейских стран – об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России.
К 80-летию Великой Победы подготовлен шеститомный сборник из более чем 800 рассекреченных архивных документов СВР, охватывающих весь период Второй мировой – от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии. Электронная версия сборника опубликована на сайте Российского исторического общества.
Среди этих документов – обзорный материал на 16 страницах "Некоторые данные об английской политике в отношении СССР", созданный на основе британских секретных документов, добытых советской внешней разведкой. В обзоре приводились планы руководства Великобритании в отношении Советского Союза. Документ, датированный 29 октября 1945 года, был подготовлен 8-м (информационным) отделом Первого управления (внешняя разведка) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, и предназначался для Наркомата иностранных дел СССР.
"Вторая мировая война коренным образом изменила соотношение сил. Советский Союз стал решающей силой в Европе" - это, по данным советской разведки, признавала британская элита.
"В противовес растущему влиянию Советского Союза в европейских странах в правящих кругах Великобритании возникли планы создания федераций европейских государств в качестве "санитарного кордона" против СССР, а позднее план создания с этой же целью западно-европейского блока", - отмечалось в обзоре.
Также указывалось, что успехи Красной армии и рост симпатий к СССР со стороны населения стран, освобожденных от гитлеровской оккупации, "вызвали большую тревогу в правящих кругах Великобритании", и что английская дипломатия решила вести энергичную борьбу против влияния СССР в странах западной и юго-восточной Европы, на Ближнем и Дальнем Востоке.
"Правящие круги Великобритании рассматривают СССР как наиболее вероятного противника Великобритании в будущей мировой войне. Этим, по их мнению, должна определяться политика Великобритании по отношению к СССР", - подчеркивали в советской разведке.
Москва располагала содержанием меморандума штаба послевоенного планирования британского Комитета начальников штабов от 29 июня 1945 года. Согласно меморандуму, стратегической задачей Лондона определялось создание западно-европейского блока первоначально под флагом якобы организации контроля за послевоенной Германией. Планировалось, что в этот альянс войдут Великобритания, Франция, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия и, если возможно, Испания и Италия.
Позже эти планы реализовались в ходе создания НАТО. В 1948 году Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключили Брюссельский договор с целью противостояния СССР. Этот шаг принято считать началом формирования Североатлантического альянса.
Также в меморандуме говорилось о необходимости сохранения доминирующего положения Великобритании на Среднем Востоке.
"Ставится вопрос о содержании там значительного резерва высокоподвижных военных частей", - отмечалось в обзоре советской внешней разведки. Также в Лондоне планировали "проведение ряда мероприятий в Индии и Афганистане".
Помимо этого, речь шла о создании военных баз на Дальнем Востоке.
"Особо подчеркивается необходимость помешать СССР приобрести в Китае большее влияние, чем США и Англия, и обеспечить, чтобы потенциальные резервы Китая в людской силе были предоставлены в случае необходимости Англии и США, а не СССР", - указывалось в обзоре. Также Лондон считал необходимым "предупреждение возрождения Германии, враждебной Англии и дружественной СССР". Еще одной задачей было "привлечение США к активному участию в обеспечении англо-американских интересов в тех районах, где эти интересы не расходятся между собой".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВеликобританияСССРСлужба внешней разведки (СВР)РоссияНовостиИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы
09:37Стихия в Севастополе валит деревья и останавливает транспорт
09:21Крымский мост – обстановка на утро четверга
09:14Бахчисарай и район частично обесточены
09:1016 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию
08:45Раскрыт документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером
08:24Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии
08:21В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС
08:03Тела еще двух человек извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье
07:51ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге
07:38В Севастополе перекрыт рейд
07:1643 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
06:41Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах
06:04Возможна ли эпидемия ОРВИ в России
00:01Циклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
22:33Новое заявление Зеленского и дорогой бензин: главное за день
22:09В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
21:39В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки
21:11Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
Лента новостейМолния