Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчет
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования по факту смертельного ДТП с участием бывшего члена Общественной палаты Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Авария произошла в ночь на 9 сентября 2023 года в центре Симферополя. По данным правоохранителей, водитель за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, где один из них скончался. Позже стало известно, что уголовное дело по данному факту было возбуждено в отношении члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова. Впоследствии сообщалось, что после ДТП полномочия Щербакова в ОП Крыма были приостановлены. 27 мая виновник аварии был приговорен судом к трем годам лишения свободы условно.
"В эфире телепрограммы обсуждался мягкий приговор бывшему члену Общественной палаты Крыма Олегу Щербакову, которому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно за ДТП со смертельным исходом в центре Симферополя 8 сентября 2023 года. Сообщается, что судом был исключен признак опьянения. Также в эфире упоминались нарушения фигурантом домашнего ареста и нападение на журналиста с приведением видеозаписей в качестве доказательств", - отмечается в публикации.
Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела, собранной доказательственной базе, а также по изложенным в программе новым доводам граждан.
