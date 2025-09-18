Рейтинг@Mail.ru
Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчет - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчет
Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчет - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчет
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования по факту смертельного ДТП с участием бывшего члена... РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования по факту смертельного ДТП с участием бывшего члена Общественной палаты Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Авария произошла в ночь на 9 сентября 2023 года в центре Симферополя. По данным правоохранителей, водитель за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, где один из них скончался. Позже стало известно, что уголовное дело по данному факту было возбуждено в отношении члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова. Впоследствии сообщалось, что после ДТП полномочия Щербакова в ОП Крыма были приостановлены. 27 мая виновник аварии был приговорен судом к трем годам лишения свободы условно.Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела, собранной доказательственной базе, а также по изложенным в программе новым доводам граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчет

20:53 18.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования по факту смертельного ДТП с участием бывшего члена Общественной палаты Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Авария произошла в ночь на 9 сентября 2023 года в центре Симферополя. По данным правоохранителей, водитель за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, где один из них скончался. Позже стало известно, что уголовное дело по данному факту было возбуждено в отношении члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова. Впоследствии сообщалось, что после ДТП полномочия Щербакова в ОП Крыма были приостановлены. 27 мая виновник аварии был приговорен судом к трем годам лишения свободы условно.
"В эфире телепрограммы обсуждался мягкий приговор бывшему члену Общественной палаты Крыма Олегу Щербакову, которому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно за ДТП со смертельным исходом в центре Симферополя 8 сентября 2023 года. Сообщается, что судом был исключен признак опьянения. Также в эфире упоминались нарушения фигурантом домашнего ареста и нападение на журналиста с приведением видеозаписей в качестве доказательств", - отмечается в публикации.
Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела, собранной доказательственной базе, а также по изложенным в программе новым доводам граждан.
