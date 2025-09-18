https://crimea.ria.ru/20250918/krymskaya-zhurnalistika-kakaya-ona-i-chem-unikalna-1149532357.html

Крымская журналистика: какая она и чем уникальна

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Крымская журналистика исторически сочетала общероссийские тенденции и неповторимые этнокультурные особенности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала профессор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, автор книги о развитии региональной прессы Наталья Яблоновская.По ее словам, полуостров всегда оставался особым регионом. В конце XIX – начале XX веков крымская журналистика развивалась в русле общих тенденций Российской империи и позже Советского Союза, но при этом сохраняла собственную "изюминку". Одним из самых ярких примеров стало дореволюционное тюркское издание "Терджиман"."Газета была не только уникальным тюркским изданием, но и влияла на аудиторию далеко за пределами Крыма. В долгие периоды она оставалась едва ли не единственным изданием для всего тюрко-мусульманского населения империи. Других таких провинциальных примеров в других регионах Российской империи не было", – отметила профессор.Она напомнила, что в годы революции и Гражданской войны полуостров пережил беспрецедентную смену власти – восемь раз. Это также определяло и характер прессы.Отдельно она выделила период Крымской АССР, когда политика коренизации приобрела форму "татаризации". Это стало временем настоящего "золотого века" крымскотатарской журналистики и еще раз подтвердило неповторимость медиасферы региона.Директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко подтвердил, что крымское медиапространство продолжает традицию многообразия."Я уверен, что крымские журналисты чувствуют: Крым – неотъемлемая часть многонационального, но русского мира", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

