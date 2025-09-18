Рейтинг@Mail.ru
Крымская журналистика: какая она и чем уникальна - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250918/krymskaya-zhurnalistika-kakaya-ona-i-chem-unikalna-1149532357.html
Крымская журналистика: какая она и чем уникальна
Крымская журналистика: какая она и чем уникальна - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Крымская журналистика: какая она и чем уникальна
Крымская журналистика исторически сочетала общероссийские тенденции и неповторимые этнокультурные особенности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T21:17
2025-09-18T21:17
журналистика
александр мащенко
наталья яблоновская
сми
крым
общество
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149531506_129:215:3036:1850_1920x0_80_0_0_34da0d56ec25bacba4dbce8ef6bcd9cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Крымская журналистика исторически сочетала общероссийские тенденции и неповторимые этнокультурные особенности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала профессор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, автор книги о развитии региональной прессы Наталья Яблоновская.По ее словам, полуостров всегда оставался особым регионом. В конце XIX – начале XX веков крымская журналистика развивалась в русле общих тенденций Российской империи и позже Советского Союза, но при этом сохраняла собственную "изюминку". Одним из самых ярких примеров стало дореволюционное тюркское издание "Терджиман"."Газета была не только уникальным тюркским изданием, но и влияла на аудиторию далеко за пределами Крыма. В долгие периоды она оставалась едва ли не единственным изданием для всего тюрко-мусульманского населения империи. Других таких провинциальных примеров в других регионах Российской империи не было", – отметила профессор.Она напомнила, что в годы революции и Гражданской войны полуостров пережил беспрецедентную смену власти – восемь раз. Это также определяло и характер прессы.Отдельно она выделила период Крымской АССР, когда политика коренизации приобрела форму "татаризации". Это стало временем настоящего "золотого века" крымскотатарской журналистики и еще раз подтвердило неповторимость медиасферы региона.Директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко подтвердил, что крымское медиапространство продолжает традицию многообразия."Я уверен, что крымские журналисты чувствуют: Крым – неотъемлемая часть многонационального, но русского мира", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250918/v-krymu-izdan-pervyy-tom-knigi-ob-istorii-regionalnoy-zhurnalistiki-1149532894.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149531506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_426a34554e85cef1b8b6ff1e3c294739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
журналистика, александр мащенко, наталья яблоновская, сми, крым, общество, история
Крымская журналистика: какая она и чем уникальна

Крымская журналистика уникальна культурой этносов и историческим многообразием – эксперт

21:17 18.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Чему и кого учит история крымской журналистики?"
Пресс-конференция Чему и кого учит история крымской журналистики? - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Крымская журналистика исторически сочетала общероссийские тенденции и неповторимые этнокультурные особенности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала профессор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, автор книги о развитии региональной прессы Наталья Яблоновская.
По ее словам, полуостров всегда оставался особым регионом. В конце XIX – начале XX веков крымская журналистика развивалась в русле общих тенденций Российской империи и позже Советского Союза, но при этом сохраняла собственную "изюминку". Одним из самых ярких примеров стало дореволюционное тюркское издание "Терджиман".
"Газета была не только уникальным тюркским изданием, но и влияла на аудиторию далеко за пределами Крыма. В долгие периоды она оставалась едва ли не единственным изданием для всего тюрко-мусульманского населения империи. Других таких провинциальных примеров в других регионах Российской империи не было", – отметила профессор.
Она напомнила, что в годы революции и Гражданской войны полуостров пережил беспрецедентную смену власти – восемь раз. Это также определяло и характер прессы.
"В то время как в Москве власть удерживали большевики, в Крыму действовали силы под руководством Врангеля. Журналистика здесь отражала его особое отношение к свободе слова, к вопросам тайны переписки и к будущему России", – пояснила Яблоновская.
Отдельно она выделила период Крымской АССР, когда политика коренизации приобрела форму "татаризации". Это стало временем настоящего "золотого века" крымскотатарской журналистики и еще раз подтвердило неповторимость медиасферы региона.
"С одной стороны, мы были частью большой страны, а с другой – всегда оставались уникальными. Эта уникальность сохраняется и сегодня", – подчеркнула эксперт.
Директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко подтвердил, что крымское медиапространство продолжает традицию многообразия.
"Я уверен, что крымские журналисты чувствуют: Крым – неотъемлемая часть многонационального, но русского мира", – резюмировал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Книга История крымской журналистики - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
13:31
В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
 
ЖурналистикаАлександр МащенкоНаталья ЯблоновскаяСМИКрымОбществоИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день
22:37Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
22:20Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами
22:19Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу
21:54Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже
21:37В России появились "цветочные" аферисты
21:17Крымская журналистика: какая она и чем уникальна
21:02В Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 лет
20:53Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчет
20:39Театр милитаризации: зачем Западу нужны провокации с беспилотниками
20:16Буря продолжается: ситуация в Севастополе сейчас
19:56Беспорядки во Франции: протестующие вошли на территорию минфина
19:38В Саках планируют расширить городское кладбище
19:18Шторм бушует в Крыму – что произошло к этому часу
19:04Крымский мост сейчас: обстановка с очередями и временем ожидания
18:52Военные из четырех стран отрабатывают боевые действия в горах Кыргызстана
18:36От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре
18:14Трамп анонсировал хорошие новости по Украине
18:01Когда в Крым вернется тепло
17:43На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО
Лента новостейМолния