Комплексная атака по подстанциям железной дороги Украины – что известно
Движение пассажирских поездов на внутренних и международных маршрутах нарушено на Украине из-за повреждений электроподстанций. Об этом сообщает "Укрзализниця". РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T07:11
2025-09-17T07:11
2025-09-17T08:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Движение пассажирских поездов на внутренних и международных маршрутах нарушено на Украине из-за повреждений электроподстанций. Об этом сообщает "Укрзализниця".По международным направлениям на стыковках в Хелме и Перемышле "Укрзализниця" проводит консультации с диспетчерскими командами иностранных железных дорог, проинформировал перевозчик.Также не будет возможности выполнить ряд рейсов в пригородном сообщении, будут задержки и ограничения маршрутов, предупредила "Укрзализниця".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:11 17.09.2025 (обновлено: 08:16 17.09.2025)