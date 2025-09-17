Рейтинг@Mail.ru
Комплексная атака по подстанциям железной дороги Украины – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Комплексная атака по подстанциям железной дороги Украины – что известно
Комплексная атака по подстанциям железной дороги Украины – что известно
2025-09-17T07:11
2025-09-17T08:16
новости
железная дорога
одесса
днепропетровск
днепропетровская область
одесская область
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Движение пассажирских поездов на внутренних и международных маршрутах нарушено на Украине из-за повреждений электроподстанций. Об этом сообщает "Укрзализниця".По международным направлениям на стыковках в Хелме и Перемышле "Укрзализниця" проводит консультации с диспетчерскими командами иностранных железных дорог, проинформировал перевозчик.Также не будет возможности выполнить ряд рейсов в пригородном сообщении, будут задержки и ограничения маршрутов, предупредила "Укрзализниця".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Движение пассажирских поездов на внутренних и международных маршрутах нарушено на Украине из-за повреждений электроподстанций. Об этом сообщает "Укрзализниця".

"В результате комплексной атаки по подстанциям имеем задержки пассажирских поездов Одесского и Днепровского направления. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, задействованы тепловозы. Ряд поездов остановлены на расстоянии от зоны поражения", – сказано в сообщении.

По международным направлениям на стыковках в Хелме и Перемышле "Укрзализниця" проводит консультации с диспетчерскими командами иностранных железных дорог, проинформировал перевозчик.
Также не будет возможности выполнить ряд рейсов в пригородном сообщении, будут задержки и ограничения маршрутов, предупредила "Укрзализниця".
