Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Грузия завершила расчеты по историческому внешнему долгу перед Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин республики.По сведениям бизнес-агентства BMG, речь идет о задолженности, накопленной в первые годы независимости страны. В июле 2004 года долг был реструктурирован по соглашению между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом. Общая сумма обязательств, включая проценты и платежи, которые подлежали выплате в 2004-2006 годах, превышала 225 млн долларов.Помимо России, Грузия также полностью рассчиталась с Турцией, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном и Ираном по старым обязательствам.При этом совокупный государственный долг республики остается значительным: по данным Минфина, на конец августа он превышает 10 млрд долларов. Крупнейший кредитор – Франция, которой Грузия должна более 850 млн долларов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Грузия завершила расчеты по историческому внешнему долгу перед Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин республики.
Согласно официальной статистике, в феврале задолженность Тбилиси перед Москвой сократилась с 7,87 млн до 3,99 млн долларов и оставалась на этом уровне до августа. В последнем отчете министерства в графе долга стоит прочерк, что означает его полное погашение.
По сведениям бизнес-агентства BMG, речь идет о задолженности, накопленной в первые годы независимости страны. В июле 2004 года долг был реструктурирован по соглашению между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом. Общая сумма обязательств, включая проценты и платежи, которые подлежали выплате в 2004-2006 годах, превышала 225 млн долларов.
Помимо России, Грузия также полностью рассчиталась с Турцией, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном и Ираном по старым обязательствам.
При этом совокупный государственный долг республики остается значительным: по данным Минфина, на конец августа он превышает 10 млрд долларов. Крупнейший кредитор – Франция, которой Грузия должна более 850 млн долларов.
