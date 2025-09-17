Рейтинг@Mail.ru
Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией
Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией
Грузия завершила расчеты по историческому внешнему долгу перед Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин республики. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T10:56
2025-09-17T10:56
грузия
россия
долги
экономика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Грузия завершила расчеты по историческому внешнему долгу перед Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин республики.По сведениям бизнес-агентства BMG, речь идет о задолженности, накопленной в первые годы независимости страны. В июле 2004 года долг был реструктурирован по соглашению между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом. Общая сумма обязательств, включая проценты и платежи, которые подлежали выплате в 2004-2006 годах, превышала 225 млн долларов.Помимо России, Грузия также полностью рассчиталась с Турцией, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном и Ираном по старым обязательствам.При этом совокупный государственный долг республики остается значительным: по данным Минфина, на конец августа он превышает 10 млрд долларов. Крупнейший кредитор – Франция, которой Грузия должна более 850 млн долларов.
грузия
россия
грузия, россия, долги, экономика, новости
Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией

Тбилиси завершил выплаты по историческому долгу перед Москвой и закрыл все обязательства

10:56 17.09.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинский праздник "Тбилисоба" в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Грузия завершила расчеты по историческому внешнему долгу перед Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин республики.
Согласно официальной статистике, в феврале задолженность Тбилиси перед Москвой сократилась с 7,87 млн до 3,99 млн долларов и оставалась на этом уровне до августа. В последнем отчете министерства в графе долга стоит прочерк, что означает его полное погашение.
По сведениям бизнес-агентства BMG, речь идет о задолженности, накопленной в первые годы независимости страны. В июле 2004 года долг был реструктурирован по соглашению между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом. Общая сумма обязательств, включая проценты и платежи, которые подлежали выплате в 2004-2006 годах, превышала 225 млн долларов.
Помимо России, Грузия также полностью рассчиталась с Турцией, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном и Ираном по старым обязательствам.
При этом совокупный государственный долг республики остается значительным: по данным Минфина, на конец августа он превышает 10 млрд долларов. Крупнейший кредитор – Франция, которой Грузия должна более 850 млн долларов.
ГрузияРоссияДолгиЭкономикаНовости
 
