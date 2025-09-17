https://crimea.ria.ru/20250917/gruziya-polnostyu-vyplatila-istoricheskiy-vneshniy-dolg-pered-rossiey-1149503547.html

Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией

Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией

Грузия завершила расчеты по историческому внешнему долгу перед Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин республики. РИА Новости Крым, 17.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Грузия завершила расчеты по историческому внешнему долгу перед Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин республики.По сведениям бизнес-агентства BMG, речь идет о задолженности, накопленной в первые годы независимости страны. В июле 2004 года долг был реструктурирован по соглашению между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом. Общая сумма обязательств, включая проценты и платежи, которые подлежали выплате в 2004-2006 годах, превышала 225 млн долларов.Помимо России, Грузия также полностью рассчиталась с Турцией, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном и Ираном по старым обязательствам.При этом совокупный государственный долг республики остается значительным: по данным Минфина, на конец августа он превышает 10 млрд долларов. Крупнейший кредитор – Франция, которой Грузия должна более 850 млн долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

