ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2025
ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ
2025-09-16T12:22
2025-09-16T12:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, сообщили в Минобороны РФ во вторник.Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, вооруженные силы россии, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
12:22 16.09.2025 (обновлено: 12:27 16.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, сообщили в Минобороны РФ во вторник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами", – проинформировали в военном ведомстве России.
Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, уточнили в Минобороны РФ.
Новости СВОВооруженные силы РоссииАвиацияРакетные войскаАртиллерияБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУ
 
