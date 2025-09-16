https://crimea.ria.ru/20250916/vs-rf-udarili-po-logisticheskomu-uzlu-raspredeleniya-zapadnogo-oruzhiya-vsu-1149481393.html
ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ
ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2025
ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ
Российские войска нанесли удар по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, сообщили в Минобороны РФ... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T12:22
2025-09-16T12:22
2025-09-16T12:27
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
ракетные войска
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, сообщили в Минобороны РФ во вторник.Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ
Удар по логистическому узлу распределения западного оружия на Украине нанесли ВС РФ
12:22 16.09.2025 (обновлено: 12:27 16.09.2025)