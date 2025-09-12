https://crimea.ria.ru/20250912/izbirateley-v-sevastopole-vstretili-v-patriotichnykh-naryadakh-1149394963.html

Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах

Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах

Комиссия избирательного участка №102 в Севастополе встретила избирателей в праздничном настроении и патриотичных нарядах: члены комиссии одели одинаковые... РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T13:48

2025-09-12T13:48

2025-09-12T13:48

севастополь

выборы губернатора севастополя

новости севастополя

выборы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149395181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6b07d15907e084e66c196101f8b0edf8.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Комиссия избирательного участка №102 в Севастополе встретила избирателей в праздничном настроении и патриотичных нарядах: члены комиссии одели одинаковые футболки в цветах российского триколора и ободках с аналогичной расцветкой. Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым председатель УИК №102 Ирина Чмых, голосование началось очень хорошо, севастопольцы активно приходят выразить свою гражданскую позицию.В основном первыми на участок ранним утром пришли пожилые граждане, которые по традиции любят голосовать пораньше. На данный момент явка нормальная, голосование сегодня продолжится до 20:00, также и в последующие дни выборов до 14 сентября включительно.Помимо этого, участку поступили заявки для голосования на дому, поэтому члены комиссии отправятся с урной для голосования по поступившим адресам.Также председатель УИК поделилась, что у комиссии сформировалась небольшая традиция на выборах: мы всегда готовим себе костюмы, чтобы порадовать не только себя, но и избирателей. Идею и концепцию придумывают вместе заранее. В первый день голосования, 12 сентября, например, избирателей встречают в футболках в цветах российского триколора, однако, как отмечает Ирина Чмых, на протяжении трех дней у членов комиссии будут разные наряды."У нас очень творческие люди, есть те, кто специально шьет костюмы для выборов", – отметила председатель УИК.Выборы губернатора Севастополя, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов, стартовали в городе-герое в 8:00 12 сентября, они продолжатся до 14 сентября включительно. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование. За проведением голосования на участках сегодня следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250912/podarki-i-tort-kak-uchastok-v-sevastopole-vstretil-pervykh-izbirateley-1149393103.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, выборы губернатора севастополя, новости севастополя, выборы, общество