Рейтинг@Mail.ru
Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/izbirateley-v-sevastopole-vstretili-v-patriotichnykh-naryadakh-1149394963.html
Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах
Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах
Комиссия избирательного участка №102 в Севастополе встретила избирателей в праздничном настроении и патриотичных нарядах: члены комиссии одели одинаковые... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T13:48
2025-09-12T13:48
севастополь
выборы губернатора севастополя
новости севастополя
выборы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149395181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6b07d15907e084e66c196101f8b0edf8.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Комиссия избирательного участка №102 в Севастополе встретила избирателей в праздничном настроении и патриотичных нарядах: члены комиссии одели одинаковые футболки в цветах российского триколора и ободках с аналогичной расцветкой. Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым председатель УИК №102 Ирина Чмых, голосование началось очень хорошо, севастопольцы активно приходят выразить свою гражданскую позицию.В основном первыми на участок ранним утром пришли пожилые граждане, которые по традиции любят голосовать пораньше. На данный момент явка нормальная, голосование сегодня продолжится до 20:00, также и в последующие дни выборов до 14 сентября включительно.Помимо этого, участку поступили заявки для голосования на дому, поэтому члены комиссии отправятся с урной для голосования по поступившим адресам.Также председатель УИК поделилась, что у комиссии сформировалась небольшая традиция на выборах: мы всегда готовим себе костюмы, чтобы порадовать не только себя, но и избирателей. Идею и концепцию придумывают вместе заранее. В первый день голосования, 12 сентября, например, избирателей встречают в футболках в цветах российского триколора, однако, как отмечает Ирина Чмых, на протяжении трех дней у членов комиссии будут разные наряды."У нас очень творческие люди, есть те, кто специально шьет костюмы для выборов", – отметила председатель УИК.Выборы губернатора Севастополя, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов, стартовали в городе-герое в 8:00 12 сентября, они продолжатся до 14 сентября включительно. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование. За проведением голосования на участках сегодня следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250912/podarki-i-tort-kak-uchastok-v-sevastopole-vstretil-pervykh-izbirateley-1149393103.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149395181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_31aec5b1c429afbfbd4032d7f41ceee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, выборы губернатора севастополя, новости севастополя, выборы, общество
Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах

Участковая комиссия в Севастополе встретила избирателей в футболках в цветах триколора

13:48 12.09.2025
 
© РИА Новости КрымВыборы губернатора Севастополя
Выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Комиссия избирательного участка №102 в Севастополе встретила избирателей в праздничном настроении и патриотичных нарядах: члены комиссии одели одинаковые футболки в цветах российского триколора и ободках с аналогичной расцветкой. Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым председатель УИК №102 Ирина Чмых, голосование началось очень хорошо, севастопольцы активно приходят выразить свою гражданскую позицию.

"Сегодня в 8:00 утра мы распахнули двери для наших избирателей, которых будем ждать еще завтра и послезавтра. Мы работали и до этого – у нас проходило предварительное голосование и голосование на дому", – сказала председатель УИК.

В основном первыми на участок ранним утром пришли пожилые граждане, которые по традиции любят голосовать пораньше. На данный момент явка нормальная, голосование сегодня продолжится до 20:00, также и в последующие дни выборов до 14 сентября включительно.
Помимо этого, участку поступили заявки для голосования на дому, поэтому члены комиссии отправятся с урной для голосования по поступившим адресам.
Также председатель УИК поделилась, что у комиссии сформировалась небольшая традиция на выборах: мы всегда готовим себе костюмы, чтобы порадовать не только себя, но и избирателей. Идею и концепцию придумывают вместе заранее. В первый день голосования, 12 сентября, например, избирателей встречают в футболках в цветах российского триколора, однако, как отмечает Ирина Чмых, на протяжении трех дней у членов комиссии будут разные наряды.
"У нас очень творческие люди, есть те, кто специально шьет костюмы для выборов", – отметила председатель УИК.
Выборы губернатора Севастополя, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов, стартовали в городе-герое в 8:00 12 сентября, они продолжатся до 14 сентября включительно. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование. За проведением голосования на участках сегодня следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
12:40
Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей
 
СевастопольВыборы губернатора СевастополяНовости СевастополяВыборыОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"
14:32В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли
14:19ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭС
14:07Новости СВО: страшные потери киевского режима за неделю
13:48Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах
13:37Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в Париже
13:31Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку
13:22Россия и Украина взяли паузу в переговорах
13:12Семейная традиция: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе
12:52По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары
12:44Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:40Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей
12:24Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело
12:13Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжи
11:49Один человек погиб и шесть ранены при атаке ВСУ на Херсонщину
11:43Великобритания ввела санкции против оборонных компаний России
11:31Магия наличными: в Алуште две женщины провели "обряд" за 57 тысяч рублей
11:08Крымский мост – пробка выросла в три раза
10:51Явка на выборы губернатора в Севастополе превысила 26 процентов
10:01Ялта и часть Южнобережья обесточены из-за аварии
Лента новостейМолния