https://crimea.ria.ru/20250909/kakoy-segodnya-prazdnik-9-sentyabrya-1131171772.html

Какой сегодня праздник: 9 сентября

Какой сегодня праздник: 9 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Какой сегодня праздник: 9 сентября

9 сентября отмечается Международный день красоты и День хризантемы в Японии. В мировую историю эта дата вошла как день первого исполнения "петли Нестерова"... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-09T00:00

2025-09-09T00:00

2025-09-04T11:42

праздники и памятные даты

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132263774_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1eb9e1a00103feeb32ab624a2eff2f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. 9 сентября отмечается Международный день красоты и День хризантемы в Японии. В мировую историю эта дата вошла как день первого исполнения "петли Нестерова". Родились кардинал Ришелье, русский писатель Лев Толстой и "Королева бензоколонки" Надежда Румянцева.Что празднуют в миреС 1995 года в этот день отмечается Международный день красоты. Праздник предложил учредить Международный комитет по косметологии и эстетике. Именно в этот день в сентябре во многих странах принято проводить конкурсы красоты, праздник считается профессиональным для всех, чья работа связана с beauty-индустрией. А еще в этот день специальные организации поднимают проблему навязывания стандартов эталонной внешности.В Японии 9 числа девятого месяца года отмечают День хризантемы. Этот цветок с давних времен является символом Императорского дома. В этот день по всей стране проходят грандиозные цветочные шоу, а в Нихонмацу – японской "столице цветоводства" – традиционный фестиваль хризантемовых кукол Нинге.А еще в этот день неофициально отмечают День тестировщика. Существует легенда, по которой ученые Гарварда во время тестирования одной из программ пытались понять причину ошибки, и нашли внутри вычислительной машины мотылька. С тех пор слово "bug" (в переводе с английского – жук) стало термином, обозначающим компьютерную ошибку.Еще 9 сентября – Всемирный день оказания первой помощи, День дизайнера-графика в России и День изобретения новых привычек. Именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана и Степана.Знаменательные событияВ 1892 году американский астроном-наблюдатель Эдуард Эмерсон Барнард открыл Амальтею – пятый спутник Юпитера (по размеру). Однако свое имя спутник получил от французского астронома Камиля Фламмариона. Постепенно оно вошло в обиход, и было официально закреплено в 1976 году.В 1907 году император Николай II утвердил устав Императорского Русского военно-исторического общества. Эта дата стала его официальным "днем рождения". Работа ИРВИО прекратилась с началом Первой мировой войны, а в 1914 году было объявлено о роспуске общества. Оно было воссоздано в 2012 году указом президента как Российское военно-историческое общество.В 1913 году русский военный летчик Петр Нестеров над Сырецким полем в Киеве впервые в истории выполнил "мертвую петлю", положив тем самым начало "высшему пилотажу". Фигуру с тех пор называют и "петлей Нестерова".В 1945 году представитель правительства Китая и Союзного командования в Юго-Восточной Азии Хэ Инцинь принял капитуляцию от командующего японскими войсками генерала Окамура Ясудзи. Таким образом завершилась не только Японо-китайская война, но и Вторая мировая.В 1970 году начался выпуск знаменитой "Копейки" – советского автомобиля "ВАЗ-2101" – "Жигули".Кто родилсяВ 1585 году родился французский кардинал Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье. Один из самых известных государственных деятелей за всю историю Франции. Был не только кардиналом, но и первым министром короля Людовика XIII. Занимался решением религиозного конфликта с гугенотами, развивал внешнеэкономические связи Франции. Пытался ослабить французскую аристократию, требуя от нее безусловного подчинения королевской власти, существенно укрепил позиции монархии, лишив аристократов суверенитета.В 1737 году родился итальянский врач, физиолог и физик Луиджи Гальвани, который стал одним из основателей электрофизиологии и учения об электричестве. Считается, что именно он послужил для Мэри Шелли прототипом доктора Франкенштейна.В 1790 году родился князь Сергей Трубецкой, полковник гвардии, участник Отечественной войны 1812 года, один из лидеров восстания декабристов. Был арестован и приговорен к смертной казни, но затем император Николай I заменил казнь вечной каторжной работой, срок которой ему затем сократили до 13 лет.В 1828 году родился русский писатель и философ-гуманист, классик мировой литературы Лев Толстой. Участвовал в обороне Севастополя 1854-1855 годов. За свои философские взгляды был отлучен от церкви. Четыре раза был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Его произведения переведены на многие языки мира, а также многократно экранизировались.В 1901 году родилась Надежда Аллилуева, вторая жена Иосифа Сталина.В 1930 году родилась советская и российская актриса Надежда Румянцева. На ее счету несколько десятков ролей в художественных фильмах, самые известные из которых "Девчата" и "Королева бензоколонки". Озвучивала роли Натальи Варлей и других советских актрис нерусского происхождения, а также несколько десятков иностранных фильмов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, новости, общество