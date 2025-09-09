https://crimea.ria.ru/20250909/besporyadki-v-nepale-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1149324935.html

Беспорядки в Непале: что известно к этому часу

Беспорядки в Непале: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 09.09.2025

Беспорядки в Непале: что известно к этому часу

Массовые антиправительственные беспорядки в Непале, начавшиеся после запрета на деятельность ряда крупных социальных сетей, привели к беспрецедентной эскалации

2025-09-09T17:33

2025-09-09T17:33

2025-09-09T17:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Массовые антиправительственные беспорядки в Непале, начавшиеся после запрета на деятельность ряда крупных социальных сетей, привели к беспрецедентной эскалации: протестующие захватили здания, символизирующие три ветви власти страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Захват трех ветвей властиПо данным издания Khabarhub, демонстранты взяли под контроль ключевые правительственные здания, символизирующие исполнительную, законодательную и судебную ветви власти.В столице было подожжено здание Верховного суда, а также зафиксированы попытки проникновения во дворец Сингха Дурбар. Кроме того, протестующие вошли в резиденцию президента страны.Эвакуация президентаKhabarhub сообщает, что армия эвакуировала президента Раму Чандру Паудела на военном вертолете после того, как протестующие вошли в его резиденцию.Позднее India Today распространила сообщение об отставке Паудела, однако его администрация опровергла эту информацию, заявив, что глава государства остается на посту.Нападение на политиковВ ходе беспорядков нападению подверглись лидер правящей партии "Непальский конгресс", бывший премьер-министр Шер Бахадур Деуба и его супруга, министр иностранных дел Арзу Рана Деуба. Также сообщается, что пострадала жена еще одного бывшего главы правительства страны Джала Натха Кханала. Протестующие заперли ее в резиденции и подожгли здание. Женщина скончалась.Требования протестующихПосле отставки премьер-министра Шармы Оли среди участников протестов, в основном молодых людей поколения Z, начали распространяться призывы назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным главой правительства. Об этом пишет газета India Today."После отставки Шармы Оли с поста премьер-министра Непала, среди протестующих поколения Z быстро распространяются сообщения с призывом назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным премьер-министром", – пишет газета.Также протестующие потребовали провести новые выборы и назначить кандидатуру, приемлемую для всех.Заявление бывшего короляБывший и последний монарх Непала Гьянендра Шах заявил Hindustan Times, что требования демонстрантов заслуживают внимания.По информации New York Times, командование армии и главы силовых ведомств выпустили совместное заявление с призывом к политическим партиям "найти мирное разрешение кризиса путем оперативного проведения политического диалога".Ситуация на улицах: поджоги, стрельба и побегиПо информации Himalayan Times и Khabarhub, демонстранты ворвались в комплекс Сингха Дурбар и подожгли часть административных зданий. Сообщается и о стрельбе у главного управления полиции в Катманду.Портал Khabarhub также сообщает, что все заключенные тюрьмы Накху в Лалитпуре – не менее 1,5 тысяч человек – покинули учреждение. По словам источника, полиция оставила свои посты безопасности, позволив заключенным уйти.Кроме того, India Today информирует о поджоге здания авиакомпании Simrik Airlines, чьи вертолеты, по утверждениям протестующих, использовались для эвакуации чиновников.Также издание Kathmandu Post сообщает о бепорядках аэропорт Бхайрахавы. В публикации говорится, что на территорию объекта ворвались около тысячи демонстрантов, повредили имущество и подожгли четыре служебных автомобиля. Также были повреждены несколько автомобилей службы безопасности.Ситуация с россиянамиПо данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Непале могут находиться не более 350-400 туристов РФ, из них в организованных туроператорами турах – не более 50 человек. По словам третьего секретаря посольства РФ в Непале Александра Ивашева, среди пострадавших россиян нет."Российским туристам на данный момент ничего не угрожает. Ситуация для всех, кто обратился к нам за помощью, остается стабильной. Есть люди, которые находятся в отдаленных районах Непала, в горных районах преимущественно, где они занимались горными активностями, треккингом, хайкингом. Они не могут выехать в Катманду, потому что движение транспорта парализовано. И по нашим рекомендациям они остаются там до нормализации обстановки в столице", – сказал Ивашев в эфире телеканала "Россия 24".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

