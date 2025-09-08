https://crimea.ria.ru/20250908/strelkovaya-molitva-i-v-boy-v-krymu-uchat-detey-prakticheskoy-strelbe-1149301917.html

"Стрелковая молитва" и в бой: в Крыму учат детей практической стрельбе

"Стрелковая молитва" и в бой: в Крыму учат детей практической стрельбе - РИА Новости Крым, 08.09.2025

"Стрелковая молитва" и в бой: в Крыму учат детей практической стрельбе

Сначала – разминка, затем так называемая "стрелковая молитва", и только после – сами тренировки по стрельбе. Так проходят занятия воспитанников спортивной школы РИА Новости Крым, 08.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Сначала – разминка, затем так называемая "стрелковая молитва", и только после – сами тренировки по стрельбе. Так проходят занятия воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе имени В. С. Клименко в Симферополе.София Кинашевская тренируется в этой школе с 13 лет. В прошлом году девушка стала чемпионкой России по практической стрельбе – выиграла первенство России. В этом году с командой заняла второе место на первенстве страны. Сейчас она готовится к чемпионату России, который пройдет в городе Суздаль.Таких результатов удалось достичь благодаря модернизации школы, где в 2019 году был проведен капитальный ремонт – общая площадь стрелкового объекта выросла с двух до семи тысяч квадратных метров, рассказывает старший тренер сборной Республики Крым и один из тренеров сборной России по практической стрельбе Алексей Кондратенко. Теперь в учреждении есть тиры на 10, 25 и 50 метров, закуплено новое оборудование и оружие, имитирующее боевое. Недавно арсенал спортшколы пополнился новым движущимися и твердыми мишенями.Все это позволило воспитать чемпионов, которые занимают призовые места в крупнейших соревнованиях страны. Кондратенко отметил, что в начале августа спортсмены привезли с первенства России, которое состоялось в Санкт-Петербурге, 23 награды, 11 из которых – золотые медали."По результатам этих соревнований, часть спортсменов отобралась в состав спортивной сборной команды России. На данный момент у нас 12 кандидатов в спортивную сборную команды России. Двое из них это тренеры, остальные – спортсмены", – рассказал тренер.Заниматься в спортивной школе дети могут с 11 лет, сейчас в школе занимается 45 детей. Главное условие – отсутствие противопоказаний к занятиям спортом, ребенок должен быть вынослив, поскольку стрелять приходится из оружия, практически полностью имитирующего боевое по весу и внешнему виду, а также иметь хорошую спортивную форму, поскольку большинство упражнений связаны не только с меткостью, но и с бегом и правильной координацией.И подчеркнул, что на сегодняшний день высокие награды спортсмены завоевывали на Кубке России и Чемпионате России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

