Какой сегодня праздник: 8 сентября

В этот день в мире говорят о важности грамотности и отмечают День солидарности журналистов. Кроме того, 8 сентября – профессиональный день физиотерапевтов. РИА Новости Крым, 08.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире говорят о важности грамотности и отмечают День солидарности журналистов. Кроме того, 8 сентября – профессиональный день физиотерапевтов.Что празднуют в мире8 сентября в мире празднуют интернациональный День солидарности журналистов, корреспондентов и репортеров. Памятная дата выбрана не случайно: в 1943 году в этот день в Берлине нацисты казнили чехословацкого журналиста, театрального и литературного критика Юлиуса Фучика. До последнего дня своей жизни он был верен профессии и в тюрьме успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую посмертно награжден Международной премией Мира.Ежегодно 8 сентября отмечается Международный день грамотности, который был объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования. Согласно открытым данным, в мире 17% населения остаются неграмотными. Преимущественно это представители африканских стран.Также в этот день отмечают Международный день физиотерапии. Во время физиотерапевтических процедур на организм пациента воздействуют током низкого напряжения, светом, воздухом, звуком, теплом, травами, грязью и так далее. Примечательно, что физиотерапия имеет большую популярность в силу своей доступности и безопасности. При этом мнения относительно результативности таких процедур разделяются.8 сентября в России свой праздник отмечают сотрудники финансовой сферы. День финансиста был установлен президентом России в августе 2011 года. Дата для празднования выбрана в память о том, что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим манифестом образовал в Российской империи Министерство финансов.Ежегодно во второе воскресенье сентября отмечают Международный День журавля. Этот день призывает общественность внимательно отнестись к проблеме сохранения этих удивительных птиц. Праздник учрежден в 2002 году инициативной группой Евразии. Предложение было поддержано секретариатом Боннской конвенции, Глобальным экологическим фондом по охране стерха и его местообитаний и Международным фондом охраны журавлей при участии Союза охраны птиц России и Московского зоопарка. Осенний период опять же выбран не случайно: это время миграции пернатых на зимовку.Еще сегодня можно отметить День посиделок на кухне, День извинений, День клятвы верности. Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа, Натальи.Знаменательные событияВ 1636 году был основан один из старейших и известных университетов США – Гарвардский. За свою многовековую историю Гарвард стал одним из символов престижа и богатства. Университет занимает первое место в стране по числу миллиардеров среди выпускников. Свое имя он носит в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда. Сейчас университет включает в себя 13 отдельных академических подразделений и семь факультетов.В 1801 году в Санкт-Петербурге император Александр I заложил на Невском проспекте Казанский кафедральный собор – один из крупнейших храмов Северной столицы. За свою историю он успел стать памятником русской воинской славы после Отечественной войны 1812 года, Музеем истории религии и атеизма в 1932 году, а с 2000 это кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. В 1813 году здесь был упокоен русский полководец Михаил Кутузов.Кто родилсяВ 1812 году в Тамбовской губернии родилась муза и жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Гончарова. Спустя пять лет после свадьбы "чистейшей прелести чистейший образец" познакомилась с французским подданным Жоржем Дантесом, который начал ухаживать за ней. Это породило слухи о предполагаемой внебрачной связи жены поэта. Ее поведение и роль в преддуэльных событиях до сих пор являются предметом дискуссий.В 1923 году родился советский поэт, прозаик, публицист, Народный поэт Дагестанской АССР Расул Гамзатов, который в том числе написал слова к одной из самых известных военных песен – "Журавли".Еще в этот день родились король Англии Ричард I Львиное Сердце, британский актер Мартин Фримен, воплотивший на экране образ Бильбо Бэггинса в трилогии "Хоббит", российский поэт Борис Рыжий, американская певица Алиша Бет Мур, более известная как Pink.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

