Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!"
Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!" - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!"
Дарина Мигаль прошла в следующий этап конкурса "Ты супер!" на НТВ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T22:20
2025-09-07T22:20
2025-09-07T22:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Дарина Мигаль прошла в следующий этап конкурса "Ты супер!" на НТВ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Историю о том, как маленькая Дарина переехала из Воркуты в Крым и нашла здесь новую семью - читайте по ссылке >>Сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами конкурса "Ты супер!"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!"
Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса "Ты супер!" на НТВ
22:20 07.09.2025 (обновлено: 22:29 07.09.2025)