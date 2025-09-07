Рейтинг@Mail.ru
Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!" - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!"
Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!" - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!"
Дарина Мигаль прошла в следующий этап конкурса "Ты супер!" на НТВ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T22:20
2025-09-07T22:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Дарина Мигаль прошла в следующий этап конкурса "Ты супер!" на НТВ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Историю о том, как маленькая Дарина переехала из Воркуты в Крым и нашла здесь новую семью - читайте по ссылке &gt;&gt;Сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами конкурса "Ты супер!"
Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!"

Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса "Ты супер!" на НТВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Дарина Мигаль прошла в следующий этап конкурса "Ты супер!" на НТВ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

"Все члены жюри проголосовали за прохождение Дарины в следующий этап конкурса. Девочка исполняла песню группы SLAVA SKRIPKA "Бобр". Эта группа пришла ее лично поддержать и совместно спеть песню. Вместе с Дариной пела и Алсу, которая упоминается в тексте песни", - говорится в сообщении.

Историю о том, как маленькая Дарина переехала из Воркуты в Крым и нашла здесь новую семью - читайте по ссылке >>
Сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами конкурса "Ты супер!"
