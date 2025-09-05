https://crimea.ria.ru/20250905/malenkaya-krymchanka-uchastvuet-v-konkurse-na-tsentralnom-telekanale-rossii-1147526392.html

Маленькая крымчанка участвует в конкурсе на центральном телеканале России

Начался учебный год, а маленькая Дарина несколько раз в неделю еще и ходит заниматься танцами и музыкой. РИА Новости Крым, 05.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Начался учебный год, а маленькая Дарина несколько раз в неделю еще и ходит заниматься танцами и музыкой.Небольшой городок Саки в Крыму. Здесь она живет всего два года, но он уже стал ей родным. Да и родственников здесь у нее появилось немало – мама, папа, старший брат, две сестры, и даже племянница.Еще полтора года назад Дарина, ее брат Богдан и сестра Кира жили в Воркуте. В детском доме. А потом у троих детей появились новые мама и папа: семья Мигаль из Крыма приехала забрать сестер и брата к самому синему в мире Черному морю. Биологическая мама осталась на севере. О том, что у них были другие мама и папа, дети знают.У детей было много родственников, но все написали от них отказ. Затем мать лишили родительских прав за асоциальный образ жизни.- Дарина иногда спрашивает меня о случившимся. А я говорю: не будем осуждать твою маму, ведь, чтобы осудить человека, нужно прожить его жизнь. Судя по тому, что от вас отказались бабушки, тети, дяди, то мама оказалась в какой-то сложной ситуации, а ей никто не протянул руку помощи.У Татьяны и Владимира Мигаль на момент усыновления было уже трое своих детей. Татьяна – учитель математики в школе, Владимир – военный. Старшие дети сейчас уже совсем взрослые: у прекрасно выглядящей Татьяны даже уже внучка есть!- Мы нашей родной дочке Лере очень хотели сестричку, она сама нас очень просила. Мы смотрели во всероссийской базе, я уже загорелась идеей. И согласилась сначала на двух детей, а потом и на трех сразу. И так получилось, что младшую Даринину сестру зовет Кирой. А мы с мужем хотели еще одну девочку, и как раз мечтали ее назвать Кирой. Это судьба.Мы сидим с Татьяной на небольшой кухне обычной квартиры, в соседней комнате играют родная Лера и удочеренная Дарина, они практически погодки. Богдан показывает нашему оператору свою коллекцию значков, Кира в садике, старший сын сдает сессию, а у самой старшей уже своя семья и опыт работы терапевтом в родном городе.А вот предупреждение, данное будущим усыновителям в специальной школе для тех, кто решился взять ребенка в семью, оказалось не лишним. Там говорили, рассказывает Татьяна, что многие от усыновителей из их круга общения могут отвернуться, будут искать тайный умысел. Так и случилось. Саки – город небольшой, тут все друг друга знают.- Я очень переживала и своей одной подруге об этом сказала. А она мне в ответ: успокойся, вы сейчас самые обсуждаемые персоны в нашем городе - ровно половина тебя осуждает, a вторая половина восхищается.Но очень многие в городе семье помогали и помогают – от отдела попечительства, которые за один вечер подготовили все необходимые для поездки документы в Воркуту, и потом "вели семью", до глав городской администрации.- А еще у меня нашлись знакомые еще со школьных времен, которые тут же проявили инициативу и не только спрашивали о том, чем помочь, но и просто помогали. Помогали добрым визитом, общением с моими детьми, совместными прогулками, вещами и игрушками. Сразу было сложно купить все необходимое, даже не представляла, что так много всего понадобится. Я тогда поняла, сколько у меня таких хороших людей вокруг, - говорит Татьяна.К педагогу по вокалу Анастасии Кайнарян много лет тому ходила еще старшая дочь семьи Мигаль. И теперь снова несколько раз в неделю после работы учитель Татьяна ведет своих дочерей в музыкальную школу и на танцы. Она уверенна: девочки обязательно должны заниматься искусствами.- Когда я Дарину прослушала, то увидела ее музыкальность, то, насколько она чувствует, пропускает через себя услышанное. Это Богом поцелованный ребенок, она "слухачка", только надо ее правильно развивать, и работать, работать, работать.Дарина в музыкальной школе занимается уже второй год, она отличница, и даже сольфеджио, нелюбимый многими предмет, дается ей легко. В этой девочке педагог видит только солистку, никак не хористку.- В хоре более академическая, прикрытая манера пения, а здесь у нас эстрада. Она пока еще маленькая, идет работа над дыханием, над опорой, потому что середину поем хорошо, а вверх у нас еще немножечко хромает, но все у нее будет - диапазон широкий. Моя задача - не испортить, поддержать, направить в нужное русло, - рассказывает Анастасия Борисовна.В репертуаре у Дарины - детские песни, старые и новые, а в кумирах – певица и блогер Милана Хаметова, Диана Арбенина и… Владимир Путин. А на руке наклейка с логотипом ставшего ей родным города.В школе Дарине нравится рисование и математика.- Это потому что мама преподает математику и хорошо объясняет?- Да, поэтому, - улыбается девочка.В еще далеком будущем она хотела бы стать композитором или певицей. Ну или пойти работать терапевтом, как самая старшая сестра. А еще повезти в кругосветное путешествие маму и папу.А пока она просит у мамы самое вкусное мороженое – то, которое делают в ставшем ей родным городе Саки. И готовится к новым вершинам: сейчас она едет на музыкальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ. Болеть за нее будет не только весь город Саки, но и весь Крым.Выступление Динары можно увидеть в это воскресенье на НТВ в 20:20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

