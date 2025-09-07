https://crimea.ria.ru/20250907/borodinskaya-bitva-pamyatnik-muzhestvu-i-khrabrosti-russkikh-voinov-1149138327.html

Бородинская битва: памятник мужеству и храбрости русских воинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 213 лет назад, 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года состоялось одно из самых кровопролитных однодневных сражений в истории человечества – легендарная битва при селе Бородино. До сих пор существуют различные точки зрения на то, кто все-таки одержал в нем победу, ведь и в России, и во Франции Бородинскую битву считают своим триумфом. Однако практически не подвергается сомнению то обстоятельство, что благодаря мужеству и героизму русских солдат и полководческому талану Михаила Илларионовича Кутузова при Бородино миф о непобедимости войска Наполеона Бонапарта был развеян. Русская армия нанесла французам и их союзникам огромный ущерб и в конечном итоге изгнала вторгшегося захватчика из страны.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Причины Отечественной войны 1812 годаАрмия Наполеона вторглась на территорию Российской империи в июне 1812 года. Войну, которая в том же году стала официально называться Отечественной, вызвало обострение противоречий между Петербургом и Парижем. Государь Александр I, вопреки подписанному ранее Тильзитскому миру, прекратил участие России в организованной Францией континентальной блокаде Англии, в которой Наполеон видел своего главного врага. А успех блокады был гарантирован лишь в том случае, если ее соблюдали все страны континентаОднако, как отмечают некоторые историки, первым нарушил условия Тильзитского договора как раз Бонапарт, когда в 1811 году аннексировал герцогство Ольденбург (северо-запад современной Германии) и присоединил его к Франции. Согласно мирному договору, этому герцогству гарантировалась независимость, поскольку герцоги Ольденбургские-Гольштейн-Готторпские являлись родственниками Романовых через Екатерину II.Кроме того, в созданном стараниями французского императора на землях бывшей Речи Посполитой Великом герцогстве Варшавском французы всячески пестовали реваншистские настроения поляков отобрать у России белорусские и литовские земли, чтобы восстановить Польшу в прежних границах.Также между Наполеоном и Александром имела место личная неприязнь. В частности, высокомерный и честолюбивый Бонапарт, по мнению специалистов, был оскорблен тем фактом, что русский император дважды отказывался выдать за него замуж своих сестер: сначала Екатерину, а затем Анну."Скифская война" Барклая де ТоллиГраницу с Российской империей по реке Неман в июне 1812 года перешли, по разным оценкам историков, от 380 до 450 тысяч солдат и офицеров. Еще около 150 тысяч находились в ближайшем резерве. "Великая армия", как ее официально именуют во Франции, лишь наполовину состояла из французов. Остальные солдаты были мобилизованы из захваченных Наполеоном европейских стран: немцы, поляки, хорваты, итальянцы, австрийцы, испанцы.По мнению историков, изначально Наполеон вторжением в Россию планировал заставить Александра I присоединиться к блокаде Англии и принять участие в походе на Индию, чтобы нанести удар по "главному бриллианту в короне британской империи". Также в планах французского императора было расширение территории Варшавского герцогства за счет русских земель на западе. Бонапарт полагал, что все это ему удастся после того, как его армия разобьет русских в нескольких приграничных сражениях.Но расчеты французского предводителя на генеральное сражение не оправдались. Военный министр, командующий 1-й Западной армией генерал Михаил Барклай де Толли прекрасно понимал стратегию Наполеона, о чем доносил императору. Хладнокровный и педантичный русский полководец с шотландско-немецкими корнями настаивал на том, чтобы не допускать большого сражения недалеко от границы. Следует заманивать вражеское войско вглубь страны, изматывать его незначительными боями и диверсионными вылазками, вынуждать оставлять по пути в гарнизонах значительные силы. Армия противника будет слабеть, а русское командование выигрывало время для того, чтобы сформировать резервные полки.Такая точка зрения была резонной, ведь вторгшемуся неприятелю противостояли три русские армии общей численностью до 240 тысяч человек. Кроме того, русские формирования были разделены и растянуты на фронте протяженностью свыше 600 километров, а главные силы французов – на 300 километров.Из-за этой тактики Барклая де Толли возненавидел другой генерал – командующий 2-й Западной армией Петр Багратион. Потомок древней династии царей Грузии был противоположностью Барклая – темпераментный и запальчивый, Багратион настаивал на том, чтобы решительно атаковать французов и дать им бой в генеральном сражении, а план де Толли считал пораженческим. Багратиона поддерживали и другие видные генералы: Николай Раевский, Илларион Васильчиков, Матвей Платов.Однако именно Барклаю де Толли император Александр I в начале войны передал главное командование. Поэтому 1-я и 2-я Западные армии, прикрывавшие направления соответственно на Петербург и Москву, начали отход вглубь страны по сходящимся направлениям, чтобы не быть разгромленными поодиночке, а соединиться и представлять уже серьезную силу. При этом русские армии не просто уходили, а вели арьергардные бои с французами, чтобы задержать их продвижение и обеспечить безопасный отход главных сил.В результате армия Наполеона была вынуждена преследовать русские части, растягивая коммуникации. При этом серьезные потери захватчик нес от партизан, отряды которых на первых порах формировались стихийно из местного населения, чтобы дать отпор французским мародерам и фуражирам. Однако очень скоро формирование народного ополчения взяло на себя военное командование, создавая при этом собственные партизанские отряды из военных. Самым известным командиром такого отряда стал гусар и поэт Денис Давыдов.Назначение КутузоваПервое значимое сражение Отечественной войны состоялось 16-18 августа под Смоленском, у которого армиям де Толли и Багратиона удалось соединиться. Умелыми маневрами русские армии вновь избежали генерального сражения, которое пытался навязать Наполеон. Хотя русская сторона потеряла порядка 6 тысяч человек, в том числе двух генералов убитыми и четырех ранеными. Французы потеряли, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч человек. Смоленск был оставлен, из него вышли практически все местные жители. При этом через несколько часов после захода французов в город в нем вспыхнули пожары.Отход из Смоленска и дальнейшее отступление к Москве обострили конфликт между Барклаем де Толли и Багратионом, а также вызвали недовольство как в обществе, так и в самой армии. На этом фоне Александр I учредил должность главнокомандующего всеми русскими армиями и назначил на нее генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова, популярного в войсках и среди высшего дворянства. Хотя, как отмечают некоторые историки, сам император легендарного военачальника недолюбливал. К тому же, и опытнейший Кутузов был сторонником тактики Барклая де Толли.Новому командующему государь приказал дать Наполеону сражение. Местом будущей битвы русское командование выбрало поле у села Бородино под Можайском, в 125 километрах от МосквыХод сраженияЧисленность сошедшихся на Бородинском поле армий до сих пор точно неизвестна. Согласно сведениям из различных источников, войска Кутузова насчитывали 120-130 тысяч человек, включая регулярные войска, казаков и ополчение, и 640 орудий. В наполеоновской армии в строю находились 133-135 тысяч человек и 587 орудий.Русские войска занимали оборонительное положение, прикрывая Москве Старую и Новую Смоленские дороги, чтобы не допустить обхода своих сил. На правом фланге стояли войска Барклая, на левом – Багратиона. Центральную позицию занимала батарея Раевского. Слева на линии фронта располагался Шевардинский редут, за которым находились Семеновские флеши.Наполеон решил атаковать русские позиции на левом фланге, который был наименее защищен редутами. Именно туда он рано утром 7 сентября направил свои основные силы, проведя перед этим артподготовку. Кутузов заранее разгадал планы врага, поэтому левый фланг был уже укреплен резервами. За Семеновские флеши развернулся жестокий бой. Французы восемь раз атаковали укрепления, после чего завязалась кровавая рукопашная схватка. Стоявший на позициях генерал Багратион в бою получил тяжелое осколочное ранение, от которого умер две недели спустя. Ценой огромных потерь французам удалось захватить флеши, но разгрома не случилось – русские солдаты отступили организованно и заняли новую линию обороны.Не менее ожесточенные бои развернулись за Утицкий курган, прикрывавший Старую Смоленскую дорогу. Позиции несколько раз переходили из рук в руки. Оборонявший их корпус под командованием генерал-майора Александра Тучкова стоял насмерть. Сам командир погиб в одной из контратак. Французы заняли курган, но также понесли большие потери. При этом отступившие русские силы укрепились на новых позициях и готовились отразить очередную атаку.Ключевым этапом Бородинского сражения стала битва за батарею Раевского (названа по имени командующего батареей генерала Николая Раевского). Французы под командованием пасынка императора, генерала Эжена Богарне обстреливала батарею Раевского из 150 орудий, затем двинулась в атаку. Потери с обеих сторон были огромными, рвы буквально были заполнены телами. В бою погиб молодой талантливый генерал Александр Кутайсов, у французов убит один из самых любимых Наполеоном генералов Огюст де Коленкур. Противник овладел высотой, но несколько батальонов под командованием генерала Алексея Ермолова выбили его оттуда при контратаке. Казаки и кавалеристы генералов Платова и Уварова совершили отчаянный рейд и ударили в тыл французам. Тем самым было выиграно время, чтобы де Толли укрепил центр свежими силами. В ходе тяжелейших боев французы все же захватили батарею, но вновь отступившие русские воины заняли новые позиции. Прорыва фронта не произошло.Преимуществ на поле боя французы так и не получили. По воспоминаниям маршалов Наполеона, они были шокированы тем, что русские стояли насмерть и отказывались не только бежать, но и отступать. Потери "Великой армии", по разным данным составили от до 40 до 50 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, погибли в том числе 12 генералов. Сам Бонапарт был поражен, увидев картину жуткого побоища. Он отказался внять настояниям своих маршалов и пустить в бой свой главный резерв – элитную гвардию. Император приказал прекратить дальнейший штурм, рассчитывая продолжить сражение на следующий день.Русская армия потеряла от 45 до 50 тысяч человек. Потери тоже были значительными, поэтому Кутузов решил отводить войска к Москве. "Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю", – писал впоследствии генерал-фельдмаршал о Бородинской битве.Кто же победил при Бородино?Однозначного ответа на этот вопрос по-прежнему нет среди историков. С одной стороны, Наполеон все же занял Москву. На знаменитом военном совете в Филях большинством голосов было поддержано решение главнокомандующего "ради сохранения армии и России" оставить древнюю столицу неприятелю без боя. Однако никаких серьезных преимуществ это французам не дало. Более того, "Великая армия" была сломлена психологически, не ожидая встретить такого отпора.Миф о непобедимости Наполеона был развеян. При этом в русской армии, наоборот, повысился моральный дух и укрепилась решимость изгнать захватчика из России, что ей в итоге и удалось в конце того же 1812 года. Не получавшее ни отдыха, ни продовольствия, замерзающее и постоянно атакуемое партизанами и русскими военными отрядами французское войско начало отступать. В итоге во Францию с Наполеоном вернулись не более 20 тысяч человек.В 1837 году поэт, поручик Гусарского полка Михаил Лермонтов к 25-летию битвы опубликовал в журнале "Современник" стихотворение "Бородино", которое приобрело большую популярность, а его слова были положены на музыку. На месте сражения также были построены монастырь и церковь.Вплоть до сегодняшнего дня ежегодно в России проходят торжественные мероприятия в честь участников битвы при Бородино, в том числе исторические реконструкции. Возведено множество памятников и мемориалов героям войны 1812 года, им посвящены произведения литературы, живописи и кинематографа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

