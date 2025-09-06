https://crimea.ria.ru/20250906/v-rossii-usilyat-borbu-s-feykami-o-vyborakh-1149242510.html

В России усилят борьбу с фейками о выборах

В России усилят борьбу с фейками о выборах

Центризбирком РФ и автономная некоммерческая организация "Диалог Регионы" расширят сотрудничество для совместного противодействия недостоверной информации о... РИА Новости Крым, 06.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Центризбирком РФ и автономная некоммерческая организация "Диалог Регионы" расширят сотрудничество для совместного противодействия недостоверной информации о выборах, созданной в том числе с помощью нейросетей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.Председатель ЦИК Элла Памфилова констатировала, что распространение фейковых новостей со сгенерированными иллюстрациями, видео-дипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом."Наша задача – противопоставить опасным фейкам правду, профессионализм и здравый смысл", - отметила она.По данным ЦИК, если в 2023 году было выявлено 60 уникальных фейков на тему избирательного процесса и 3836 копий, то уже в 2024 году – 149 уникальных фейков и 73 352 копий.Соглашение о взаимодействии между ЦИК России и АНО "Диалог Регионы" было заключено в 2021 году для сотрудничества в сфере информационно-разъяснительной деятельности о выборах. Стороны взаимодействовали в части выявления информационных рисков, организации тренингов для сотрудников избиркомов, подготовки контента для пабликов комиссий регионов. Теперь сфера совместной деятельности будет расширена.Единый день голосования в 2025 году в регионах России пройдет в воскресенье, 14 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. В 20 субъектах, в том числе в Севастополе, состоятся выборы глав регионов. В 11 регионах будут избирать депутатов региональных парламентов. В 25 субъектах пройдут выборы глав муниципалитетов, депутатов городских и сельских советов.По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, главным фактором влияния на поведение избирателей и результаты предстоящих региональных выборов является консолидация вокруг идеи победы в специальной военной операции. По словам председателя правления ФоРГО, все кампании по выборам губернаторов проходят по "референдумному" сценарию, при котором один из кандидатов, показавший свою компетентность и надежность, доминирует над другими претендентами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

