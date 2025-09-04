https://crimea.ria.ru/20250904/putin-posetil-filial-tsentra-rossiya-vo-vladivostoke-1149194627.html
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где ознакомился с представленными там экспозициями. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T09:58
2025-09-04T09:58
2025-09-04T10:17
вэф
владивосток
владимир путин (политик)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149194497_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_e57f2f2d625c90086a11b95ff096fecf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 4 сен — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где ознакомился с представленными там экспозициями. Глава государства стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Путину показали фильм о подвигах соединения, а также провели небольшую экскурсию по экспозициям.После этого российский лидер пообщался с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Центр создан в декабре 2022 года по поручению Путина. В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. У главы государства в рамках ВЭФ запланированы:Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владивосток
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149194497_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_fd6ef5e1fdd7f43e6f1c7673f1b86a06.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф, владивосток, владимир путин (политик), новости
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке
Путин приехал в филиал национального центра "Россия" во Владивостоке
09:58 04.09.2025 (обновлено: 10:17 04.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 4 сен — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где ознакомился с представленными там экспозициями.
Глава государства стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Путину показали фильм о подвигах соединения, а также провели небольшую экскурсию по экспозициям.
После этого российский лидер пообщался с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Центр создан в декабре 2022 года по поручению Путина.
В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. У главы государства в рамках ВЭФ запланированы:
—встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко;
—переговоры с вице-премьером Юрием Трутневым;
—совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса в ДФО;
—переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном;
—участие в пленарном заседании, оно назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.