https://crimea.ria.ru/20250904/putin-posetil-filial-tsentra-rossiya-vo-vladivostoke-1149194627.html

Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке

Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где ознакомился с представленными там экспозициями. РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T09:58

2025-09-04T09:58

2025-09-04T10:17

вэф

владивосток

владимир путин (политик)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149194497_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_e57f2f2d625c90086a11b95ff096fecf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 4 сен — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где ознакомился с представленными там экспозициями. Глава государства стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Путину показали фильм о подвигах соединения, а также провели небольшую экскурсию по экспозициям.После этого российский лидер пообщался с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Центр создан в декабре 2022 года по поручению Путина. В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. У главы государства в рамках ВЭФ запланированы:Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владивосток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэф, владивосток, владимир путин (политик), новости