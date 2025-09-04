Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где ознакомился с представленными там экспозициями. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T09:58
2025-09-04T10:17
СИМФЕРОПОЛЬ 4 сен — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где ознакомился с представленными там экспозициями. Глава государства стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Путину показали фильм о подвигах соединения, а также провели небольшую экскурсию по экспозициям.После этого российский лидер пообщался с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Центр создан в декабре 2022 года по поручению Путина. В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. У главы государства в рамках ВЭФ запланированы:Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке

СИМФЕРОПОЛЬ 4 сен — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где ознакомился с представленными там экспозициями.
Глава государства стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Путину показали фильм о подвигах соединения, а также провели небольшую экскурсию по экспозициям.
После этого российский лидер пообщался с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Центр создан в декабре 2022 года по поручению Путина.
В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. У главы государства в рамках ВЭФ запланированы:
  • встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко;
  • переговоры с вице-премьером Юрием Трутневым;
  • совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса в ДФО;
  • переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном;
  • участие в пленарном заседании, оно назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
 
